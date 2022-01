Arrivano le prime anticipazioni su Sanremo e seguono a stretto giro le prime polemiche. Protagonista, non per la prima volta, è Simone Pillon, senatore ultra cattolico della Lega. Come è stato reso noto negli ultimi giorni, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli saranno le co conduttrici del seguitissimo evento dedicato alla canzone italiana.

Il leghista Pillon, si è chiesto, in risposta all’annuncio, dove sono gli uomini appartenenti alla “famiglia tradizionale”.

Polemica di Sanremo, come ha risposto Pillon all’annuncio delle co conduttrici

“Com’era ampiamente prevedibile, al festival di Sanremo sempre più LGBT, è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori”. Questa la premessa di Pillon a un ragionamento che viene pubblicato sulla pagina Facebook del senatore.

“Una domanda – continua il testo del post – ma sempre rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice?”

“Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”. Parole sicuramente provocatorie quelle di Pillon, con un tono non a caso polemico, che non mancheranno di suscitare piccate risposte da parte di chi non vede nessuna “specie a rischio”, nella televisione italiana, ma soltanto sforzi a favore di una maggiore inclusività.

Nel mirino di Pillon Drusilla Foer, chi è la co conduttrice della terza serata del Festival

Alcuni hanno letto tra le righe del post irritato di Pillon il nome di Drusilla Foer, la co protagonista della terza serata è infatti l’alter ego dell’attore e cantante fuorentino Gianluca Gori.

Non solo polemiche, chi è d’accordo con la presenza dell’alter ego di Gianluca Gori sul palco dell’Ariston

Di tutt’altra opinione rispetto a Pillon, Vladimir Luxuria, che infatti ha salutato positivamente la scelta di Foer, definendola “un bel messaggio contro pregiudizi e discriminazioni di genere e un bel messaggio di inclusività”.

D’accordo anche Antonio Suetta, vescovo di Sanremo: “Sarà un po’ come il personaggio simpatico e da me più conosciuto di Maurizio Ferrini – ha dichiarato – poi non è nemmeno detto che questo personaggio faccia propaganda ideologica perché ci sono tanti artisti che si travestono senza per questo fare passare un messaggio gender”.