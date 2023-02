Negli ascensori moderni non manca mai uno specchio. Ne approfittiamo per guardarci, ma non è esattamente questo il motivo per cui gli specchi sono messi lì davanti a noi.

La vera ragione è un’altra, decisamente più strategica: poiché essere chiusi in una “scatola” sospesa nel vuoto genera una comprensibile ansia in molte persone, le aziende di ascensori hanno cercato di ridurre il disagio dei passeggeri installando al loro interno degli specchi che distraggono le persone “accorciando” il tempo di permanenza in cabina.

Gli specchi fanno sembrare lo spazio dell’ascensore più grande di quanto non sia, aiutando le persone claustrofobiche a non avere attacchi di panico.

Non solo, ma aumentano anche il senso di sicurezza dei passeggeri, consentendo a tutti di vedere cosa fanno gli altri ed evitando furti, aggressioni o contatti fisici indesiderati con altri passeggeri.

Infine, gli specchi aiutano le persone in sedia a rotelle a salire e scendere “in retromarcia” senza urtare gli altri passeggeri e a girarsi una volta usciti dall’ascensore.