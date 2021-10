Il sapone di Aleppo è un detergente naturale, il cui ingrediente principale è l’olio di oliva, con una percentuale più o meno alta di olio di alloro. Il nome deriva da una famosa città siriana, Aleppo per l’appunto, dove si continua a tramandare di padre in figlio la tradizione secolare della lavorazione artigianale del prodotto.

Il sapone di Aleppo è un prodotto dalle straordinarie proprietà antibatteriche, lenitive, antisettiche e antiossidanti. E’ originario della Siria, prodotto nell’omonima città fin dall’antichità e da qui la sua diffusione in tutto il medio oriente. Ancora oggi viene realizzato con tecniche artigianali e secondo gli antichissimi procedimenti di oltre duemila anni fa, nulla nella produzione è cambiato. Gli ingredienti sono semplicissimi, biologici al 100%: l’olio di alloro e quello di oliva, a cui poi possono essere aggiunti altri estratti vegetali.

Proprietà

Il sapone di Aleppo ha, fin dall’antichità, rinomate proprietà idratanti e antiossidanti per il corpo. Favorisce, quindi, il benessere della pelle e la prevenzione delle malattie. Grazie all’azione esercitata dall’alloro, è anche un potente antisettico e antibatterico. Infatti, il sapone viene utilizzato per combattere acne e dermatiti, poiché riduce i segni dell’invecchiamento e aiuta la rigenerazione cellulare. Grazie alle sue componenti naturali, il sapone di Aleppo è un ottimo detergente anallergico, utilizzato anche per la detersione intima, perché sconfigge i batteri, senza aggredire.

Capelli

Il sapone di Aleppo ha numerose proprietà sgrassanti: è quindi ottimo per la cura dei capelli grassi o unti. La sua azione vi consentirà di eliminare il sebo in eccesso. Il livello di pulizia dipende dalla percentuale di alloro presente all’interno del sapone: più alta sarà, più avrà efficacia antisettica. Il consiglio è di non esagerare con i lavaggi a base di sapone di Aleppo, ma di alternarlo al vostro comune shampoo, perché a lungo andare potrebbe seccare i capelli.

Viso

Il sapone di Aleppo ha numerose proprietà antiossidanti e antisettiche. E’ utile per le pelli particolarmente grasse, perché le ripulisce dai batteri, lasciando il vostro viso perfettamente pulito e liscio. Se avete una pelle sensibile, scegliete un sapone di Aleppo con una percentuale di alloro inferiore. Se non avete particolari problemi di pelle, una percentuale di alloro intorno al 20% andrà bene, mentre in caso di dermatiti arrivate pure al 50%. Ricordate di evitare il contatto con gli occhi, nell’eventualità risciacquate subito.

Corpo

Il sapone di Aleppo viene utilizzato soprattutto sul corpo. E’ un tipo di sapone adatto a tutte le tipologie di pelle, dalla secca alla grassa, perché ha sia proprietà idratanti, che antiossidanti. La sua azione ha un forte impatto anche contro il mal di schiena, combattendolo. Subito dopo aver depilato le gambe, fatevi una doccia utilizzando il sapone di Aleppo: esso avrà un’azione lenitiva sulla pelle del vostro corpo, aiutando ad eliminare il dolore e i puntini rossi. La sua azione quotidiana consente un miglior controllo del sebo in eccesso, ma anche una maggiore idratazione.

Non è testato sugli animali, è biodegradabile, non contiene agenti chimici, ma presenta una profumazione naturale e fresca che allieta i sensi. Dato che non contiene tensioattivi, l’unico accorgimento cui si dovrà stare attenti è la sua conservazione: la sua durata è di circa tre mesi, e per mantenere la sua efficacia, è meglio posizionarlo su un supporto in legno.

Ma come viene prodotto? La prima fase è la cottura dell’olio di oliva, all’interno di grandi cisterne riscaldate a legna, a cui successivamente viene aggiunto l’alloro, in una percentuale che varia dal 5% all’80% (ricordate che più alta è la percentuale di alloro, più è pregiato). Infine, vengono incorporati acqua, Olea Europea, sale comune e soda. Al termine della miscelazione, si lascia raffreddare, dopo, i saponi vengono lentamente fatti essicare per un periodo che può arrivare anche ad un anno, per una solidificazione del tutto naturale. Ogni fase del processo produttivo viene svolta con maestria artigiana e con attenzione ai minimi dettagli.

Non dimenticate che la pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, la nostra barriera e come tale va rispettata e curata. Ecco perchè il sapone di Aleppo è perfetto per tutti coloro che soffrono di allergie, che hanno una pelle particolarmente sensibile o che sono intolleranti a cosmetici ricchi di profumi, sodio lauryl solfato, parabeni e siliconi. Se siete neogenitori sappiate che questo sapone è un prezioso detergente per i bambini piccoli, e se siete in là con gli anni e la vostra pelle si presenta altamente secca e disidratata, cominciate ad usarlo, ne trarrete ottimi vantaggi.

Esso si utilizza essenzialmente per lavare il viso e il corpo, ma può essere sfruttato anche come shampoo molto leggero in caso di forfora o psoriasi: va applicato solamente sulla cute per non seccare le lunghezze. Data la sua delicatezza, è consigliato anche dopo la depilazione, sia delle donne che degli uomini, per lenire le irritazioni. La pelle, subito dopo l’applicazione del sapone, appare profondamente nutrita, morbida e fresca.

L’alloro è indicato anche per pelli grasse con tendenza acneica, in quanto apre i pori e previene la formazione di punti neri ed impurità. Un sapone con il 30% di olio di alloro è consigliato per pelli secche ed arrossate, mentre con il 50% è l’ideale per chi ha una pelle da mista a grassa. I due oli essenziali sono ricchi di vitamina E, potente antiossidante, che trasforma il sapone di Aleppo in un valido nemico dell’invecchiamento e del rilassamento dei tessuti cutanei.

Ma questo straordinario e antico sapone può essere usato anche per altri usi, meno tradizionali. Quali? E’ un ottimo struccante per il viso, senza però andare ad interessare la zona del contorno occhi. Le antiche donne Siriane (depositarie di una millenaria tradizione cosmetica), durante il bagno turco, erano solite realizzare una maschera di bellezza, facendo schiumare il panetto e distribuendo il prodotto sul viso, lasciandolo agire per una decina di minuti e sciacquandolo poi molto bene.

Inoltre il Sapone di Aleppo ha la proprietà di velocizzare il procedimento di cicatrizzazione di graffi e ferite, prevenendo le eventuali infezioni, e se messo in cassetti o armadi, funziona benissimo contro le tarme e gli acari agendo in maniera naturale e non rovinando quindi i capi di abbigliamento, specie quelli più delicati e preziosi come la seta o il lino. Dopo che è stato grattugiato, diventa un ottimo detergente per i piatti e un detersivo biologico per il bucato, eliminando efficacemente le macchie e ogni traccia di batterio.