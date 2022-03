Il cacao in polvere è un ottimo aiuto per sbiancare i denti, senza ricorrere a servizi di sbiancamento costosi e all’uso di sostanze chimiche pericolose.

Gli esperti consigliano di applicare sui denti del cacao in polvere puro e non zuccherato; così facendo, migliorerete la qualità dello smalto.

A sostenerlo è lo studio pubblicato sulla rivista “Oral Health Prevention Dentistry”. La ricerca ha confermato che l’applicazione di teobromina (alcaloide presente nelle piante di cacao e, quindi, nei prodotti derivati) migliora notevolmente i valori di microdurezza, garantendo una protezione maggiore dello smalto.

Ecco come eseguire il trattamento naturale: mescolate un po’ di cacao in polvere con l’olio di cocco, sino a creare una pasta deliziosa e salutare. Usatela, prima del normale lavaggio, come simil-dentifricio per spazzolare e sbiancare i vostri denti. Provare per credere!