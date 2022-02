L’esfoliazione combatte anche la cellulite

Lo scrub è un trattamento indicato per rigenerare i tessuti cutanei ed esfoliare l’epidermide in modo dolce, ma energico. Una volta applicato sulla cute e massaggiato con movimenti rotatori, lo scrub rimuove gli strati più superficiali dell’epidermide tramite una leggera abrasione.

Lo sfregamento delle microsfere o dei granuli consente quindi un’esfoliazione di tipo meccanico.

Gli effetti dello scrub e dell’esfoliazione sono molteplici: innanzitutto questo trattamento rimuove le cellule morte e pulisce in profondità l’epidermide, elimina le tossine cutanee che chiudono i pori e impediscono una buona ossigenazione, stimola la circolazione e rinnova i tessuti, e agisce sulla microcircolazione combattendo la cellulite.

Sale e olio, per uno scrub tutto naturale

Prendi un bicchiere di plastica e riempilo per metà di sale fino. Aggiungi dell’olio di mandorle dolci biologico fin quasi a coprire il sale e miscela bene con un cucchiaino. A questi due elementi fondamentali puoi aggiungere a piacimento degli oli essenziali, che regalano al composto benefiche profumazioni e rendono ancora più efficace il trattamento.

Sotto la doccia, inumidisci la pelle, poi prendi tra le dita un po’ del preparato e passalo su tutto il corpo, insistendo sui punti critici come fianchi, cosce e glutei e dove la pelle è più ruvida (gomiti, ginocchia, talloni). Evita il viso. Sciacqua bene.

Quest’azione abrasiva e purificante stimola il rinnovamento dell’epidermide, favorendo l’eliminazione di cellule devitalizzate e ispessimenti cutanei.

Scrub Corpo Rivitalizzante ai Sali del Mar Morto Pranaturals

Tra i migliori scrub per la pelle c’è quello ai sali del Mar Morto di PraNaturals. Indicato per rimuovere delicatamente le cellule morte, il prodotto è anche perfetto per regalare nutrimento all’epidermide grazie a una miscela di oli naturali che lascia la pelle liscia, morbida e sana.

Il sale del Mar Morto, rinomato per le sue proprietà curative, è infatti ricco di minerali come magnesio, sodio, bromo, potassio e calcio ed è uno dei rimedi naturali più efficaci contro la pelle secca. Per beneficiare dei suoi effetti basta prendere una piccola manciata di scrub e applicarlo sulla pelle umida, massaggiandolo con delicati movimenti circolari. Dopo il risciacquo, la pelle apparirà da subito più luminosa

Talasso Scrub Rassodante Collistar

Tra i migliori scrub per la pelle c’è anche quello di Collistar che abbina i benefici della talassoterapia all’efficacia rassodante di un principio attivo tutto italiano, ovvero la ciliegia dell’Emilia Romagna, un ingrediente ricco di omega 3 e 6 e di vitamine.

L’azione esfoliante e detossinante è invece garantita da un mix di sali marini, sale rosso e polvere di nocciolo di ciliegia che leviga e purifica la pelle. Alla base del prodotto, anche gli oli di ciliegia, jojoba e germe di grano che contribuiscono a rendere la pelle morbida e vellutata.

Lo scrub va miscelato con l’apposita spatola e massaggiato sulla pelle umida, per un’esfoliazione più delicata, o sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante, insistendo soprattutto sulle parti più ruvide come gomiti, talloni e ginocchia. Lo scrub di Collistar può essere utilizzato 1-2 volte la settimana.

Scrub Salino Rimodellante Equilibra

Più economico ma comunque apprezzato è anche lo Scrub Salino Rimodellante di Equilibra. Realizzato con uno speciale mix di Sali marini, oli naturali ed estratti vegetali, il prodotto è indicato per esfoliare, levigare ma anche nutrire la pelle del corpo.

I Sali marini cristallini rimuovono infatti le cellule morte e levigano gli ispessimenti cutanei, mentre l’Olio Essenziale di Rosmarino, che contrasta la ritenzione idrica, e il Mentolo donano una sensazione di benessere e relax.

Anche in questo caso lo scrub va miscelato con l’apposita spatolina e applicato con delicati movimenti circolari, sulla pelle umida, insistendo sui punti critici. Dopo averlo lasciato in posa, va semplicemente risciacquato con dolcezza.

THALASSO SCRUB PURIFICANTE GEOMAR

Tra i migliori scrub per la pelle, infine, anche Thalasso Scrub Purificante di GEOMAR che, grazie alla miscela di Sale Marino, Sale Nero e Sabbia Vulcanica, esfolia la pelle rimuovendo efficacemente dalla cute cellule morte ed impurità. Il suo segreto?

Il mix esclusivo di sale marino e carbone vegetale che aiutano la pelle a purificarsi e detossinarsi, uniti all’Olio di Moringa che nutre invece l’epidermide. I risultati sono visibili sin dai primi utilizzi dello scrub e la pelle appare immediatamente più levigata e morbida.

L’uso continuativo del prodotto, grazie all’azione sinergica del massaggio con gli elementi esfolianti, è indicato anche per levigare le imperfezione cutanee e svolgere un’azione detossinante.