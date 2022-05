La scutigera è un insetto parente stretto del millepiedi e dei centopiedi che appartiene al gruppo dei miriapodi. È dotata di 15 paia di zampe e un colore grigio-giallastro.

Non ha decisamente un bell’aspetto, eppure è il più innocuo degli animali che possiamo trovare in casa e potrebbe essere anche molto utile. Essendo insettivoro, uccide cimici, scarafaggi, termiti, formiche e persino zanzare e ragnetti.

Se all’uomo non crea alcun danno, è invece un ottimo predatore per questo tipo di insetti e ci aiuta a liberarcene se ce ne sono tra le nostre mura. Sono quindi moto diverse, per esempio dai tafani, la cui puntura è invece dolorosa e alla volte necessita anche di qualche trattamento per combattere l’infiammazione.

Perché la scutigera è utile in casa

Il suo corpo rigido permette alla scutigera di muoversi rapidamente su pareti, soffitti e pavimenti, mentre le sue prede vengono paralizzate dal veleno che inietta con i denti. Il suo morso non è però nocivo per gli esseri umani, i cani o i gatti ed è del tutto indolore. Conseguenze diverse potrebbero avere solo alcuni soggetti allergici.

La scutigera è originaria dell’area mediterranea e vive dai tre ai sette anni. Il suo habitat è un luogo fresco e umido, come una cantina, il bagno o la lavanderia. Cibandosi di zanzare, cimici dei letti e scarafaggi, può essere un valido alleato in casa per liberarsi di questo tipo d’insetti.

Ma, se la loro presenza è elevata, occorre eliminarle per evitare problemi di igiene e macchie sui muri. Per fare in modo che le scutigere non si presentino numerose, bisogna cercare di mantenere pulita la casa. I peli di cani e gatti, eventuali rifiuti organici o capelli attirano gli insetti che a loro volta richiamano le scutigere.

Per una sicurezza maggiore è bene fare attenzione a pulire dietro i mobili e verificare eventuali crepe o buchi tra le mura. In ogni caso per eliminare le scutigere ci sono dei metodi naturali come spargere un po’ di pepe di cayenna o polvere di caffè e chiodi di garofano che infastidiscono questo tipo di animale e lo portano ad allontanarsi.