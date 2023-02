Su Internet ci sono molte informazioni, ma quante cose possiamo imparare da esse?

Il web e le piattaforme di condivisione dei contenuti sono spesso in grado di fornirci più di qualche utile segreto che può migliorare la nostra vita. Infatti, tra i tanti post dedicati all’intrattenimento, spuntano anche video di utenti che forniscono alcuni trucchi fai-da-te a cui non avremmo mai pensato ma che, in modo del tutto semplice e veloce, possono seriamente darci una mano. Ad esempio, in cucina commettiamo errori banali di cui non ci accorgiamo nemmeno, ma basta davvero poco per realizzare piatti di gran lunga migliori.

Ad esempio, se avete problemi con il forno o il piano cottura, questo semplice trucco vi aiuterà a cucinare piatti deliziosi senza dovervi preoccupare di bruciare il cibo o di bruciarvi voi stessi.

Vi mostreremo come è facile usare un termometro da forno e cucinare cibi deliziosi senza doversi preoccupare di bruciare tutto!

Succede quando si tratta di preparare il riso, per il quale un utente ha condiviso un trucco assolutamente geniale. Spesso, infatti, ci si ritrova con chicchi dalla consistenza molle, tanto sgradevole alla vista quanto fastidiosa al palato. Nella maggior parte dei casi, l’errore si verifica a causa dell’acqua di cottura, aggiunta in quantità sbagliata nella pentola. Ecco, quindi, la proposta di un creatore (il nickname è @mywanderinghome) che sostituisce l’uso del forno al più tradizionale fornello. Vediamo come fare.

Maj, questo è il nome dell’utente, che racconta la storia della scoperta empirica di questo metodo. Tutta colpa di un trasloco in una nuova casa e di fornelli a induzione per i quali l’ideatrice non aveva pentole adatte. “Ho dovuto essere creativa!”, commenta nella didascalia del post su TikTok. E così, ha iniziato a usare il forno. Il primo passo consiste nel lavare il riso con acqua corrente finché non diventa limpida.

A questo punto, si mette il riso pulito in una pirofila adatta al forno e la si riempie di acqua bollita, coprendola infine con un foglio di alluminio. Il tutto viene cotto a 225 gradi centigradi per 25 minuti. Sarà sufficiente, poi, usare una forchetta per staccare i chicchi di riso, che saranno perfettamente cotti e soffici.