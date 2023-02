Se il vostro ciclamino mostra segni di sofferenza, come foglie penzolanti e cadenti, significa che il vostro ciclamino non è al meglio.

I ciclamini sono soggetti agli stessi problemi che affliggono le altre piante d’appartamento: annaffiature costanti, troppa luce e calore, scarso drenaggio e cattiva alimentazione.

Ecco alcuni rimedi rapidi per rivitalizzare il vostro ciclamino e farlo tornare sano e felice!

Il ciclamino è una pianta bellissima che riempirà la vostra casa con il profumo e il colore della primavera. Ma questa pianta ha bisogno di condizioni giuste per la sua salute, in modo da evitare di doverla innaffiare ogni giorno.

Innanzitutto, è necessario capire quali sono le condizioni ideali per la crescita di questa pianta. In generale, il ciclamino ha bisogno di un clima temperato, moderato ma umido. Ciò significa che temperature molto calde o fredde possono causare un indebolimento della pianta. Se, ad esempio, l’avete posizionata su una finestra che riceve molta luce diretta, allora potrebbe comunicare la sua intolleranza al calore afflosciandosi.

Anche se mal sopporta il freddo e il caldo eccessivi, il ciclamino ha bisogno di molta luce indiretta, quindi posizionatelo in una stanza luminosa!

Se coltivate i ciclamini in casa, una delle cose più importanti da tenere a mente è l’umidità. Assicuratevi che il terriccio scelto per il vostro ciclamino in vaso sia sufficientemente umido e che non ci siano punti secchi. Potete verificare questo aspetto stringendo delicatamente il terriccio nella mano e sentendo se è ancora umido o meno. Se il terriccio è secco, innaffiatelo fino a quando non sarà di nuovo umido.

Come revitalizzare un ciclamino

Per quanto riguarda l’umidità del terriccio, assicuratevi di averla piantata in un vaso con un buon drenaggio, possibilmente con molti fori sul fondo. Se invece avete piantato il ciclamino in giardino, assicuratevi che il terreno sia in grado di drenare l’acqua abbastanza velocemente, altrimenti potrebbe svilupparsi della muffa sulle radici.

Se si annaffia troppo il ciclamino, le piante si afflosciano e sviluppano infezioni fungine alle radici. Quando volete migliorare l’umidità della pianta, spruzzate dell’acqua sulle foglie, ma assicuratevi che possano asciugarsi rapidamente.

Se la pianta si affloscia, potrebbe essere perché alcuni tuberi sono diventati molli a causa della troppa acqua. Il modo migliore per risolvere questo problema è ripiantare la pianta.

Togliete il ciclamino dal vecchio vaso e procuratevi un nuovo terriccio. Prima di ripiantarlo, sciacquate e controllate che tutti i tuberi non siano scoloriti o mollicci. Separateli dal resto della pianta con delle cesoie e poi ripiantateli.

Coprite solo la metà dei tuberi con il terriccio e tenete la pianta in una zona fresca e ben illuminata con luce indiretta. Per quanto riguarda le annaffiature, evitate di esagerare e ricordate la stagionalità: i ciclamini assorbono meno acqua in autunno e all’inizio dell’inverno. Verso la fine della stagione fresca (o fino alla fioritura) è possibile aumentare le quantità d’acqua.

Umidità e ristagni

Il metodo migliore è quello di versare un bicchiere d’acqua ogni 5-6 giorni nel sottovaso, in modo che il ciclamino possa assorbire da solo la quantità necessaria. Dopo 20-30 minuti, svuotate il sottovaso, altrimenti potreste favorire lo sviluppo di muffe. Nel caso in cui il terriccio si secchi (cosa da evitare assolutamente), possiamo annaffiare anche prima di 5-6 giorni!

Per concimare i ciclamini, è necessario considerare il periodo migliore dell’anno in cui applicare il fertilizzante. Il periodo migliore è quello che va da settembre a ottobre, quando è consigliabile utilizzare un concime con un maggiore contenuto di azoto.

Una volta passati i mesi invernali e avvicinatasi l’estate, sarà meglio passare all’uso di un concime con una maggiore concentrazione di potassio, in modo da favorire la fioritura in primavera.

Una volta arrivata l’estate, il ciclamino perderà le foglie, quindi avrà bisogno di poca acqua e dovrete eliminare il concime. Durante la fase di quiescenza è necessario tenere sotto controllo il livello dell’acqua, assicurandosi semplicemente che il terriccio non si asciughi completamente.