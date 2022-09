Se mangi questi cibi, attento all’erezione: effetto immediato

Combattere le disfunzioni sessuali è possibile, sfruttando a pieno le proprietà degli alimenti. Avere un desiderio sessuale normale è legato al sentirsi fisicamente ed emotivamente in salute. Quindi non sorprende che il cibo possa avere un ruolo nell’aiutare a riprendere questo flusso di libido.

L’alimentazione è fortemente collegata alla nostra salute e all benessere del nostro organismo. L’apparato genitale maschile, in particolare, è molto sensibile alle variazioni alimentari per cui alcuni alimenti possono esplicare le loro proprietà sia in senso positivo ma anche in senso negativo.

Chi riscontra disfunzioni erettili deve innanzitutto ricercarne la causa – spesso di natura psicologica – ma sia consapevole che il problema può risolversi, a partire anche da una alimentazione sana e mirata.

Moltissimi cibi insospettabili, infatti, grazie alle loro proprietà, contribuiscono a rendere migliore la tenuta maschile sotto le lenzuola e hanno un impatto più che positivo sulla vita di coppia.

L’estratto di barbabietola, per esempio, contiene i nitrati che, riducendo l’assorbimento dell’ossigeno, assicurano maggiore resistenza e erezioni più lunghe; i pomodori – se consumanti nell’ordine di 10 porzioni a settimana – possono prevenire il cancro alla prostata e migliorano la qualità dello sperma.

L’aglio – già noto per le sue proprietà antinfiammatorie – favorisce anche la diluizione del sangue? Ottimo per chi soffre di pressione alta, i benefici anticoagulanti dell’aglio si riflettono anche nelle regioni inferiori del corpo maschile con una maggiore abbondanza di sangue dove serve.

Aumenta il flusso sanguigno anche il peperoncino grazie alla capsaicina, la sostanza che provoca caldo e pizzicore, così come le banane che, ricche di potassio, migliorano la circolazione e assicurano erezioni più potenti.

Anche se non è periodo, visto l’arrivo della stagione fredda, l’anguria – secondo uno studio del Texas A&M Fruit and Vegetable Improvement Center – avrebbe proprietà simili al viagra e agirebbe sui vasi sanguigni aumentando contemporaneamente anche la libido, un po’ come il cioccolato!

Inoltre anche i cibi che contengono omega-3 aumentano il desiderio e migliorano la resistenza: tra questi annoveriamo le ostriche, il salmone, ma anche le noci e nocciole o i semi di zucca e girasole.

Infine un’alimentazione bilanciata, sana ed equilibrata, può aiutare l’uomo a ritrovare il proprio benessere sessuale. Ovviamente, la disfunzione erettile e tutte le alterazioni sessuali maschili e i disturbi dell’apparato genito-urinario maschile, necessitano della valutazione specialistica del proprio Andrologo di fiducia.