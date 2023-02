La caduta dei capelli è uno dei problemi più comuni e insidiosi che ci troviamo ad affrontare in diversi periodi dell’anno. Dopo aver finito la doccia, spesso dobbiamo pulire le ciocche di capelli cadute sul pavimento. Un piccolo fastidio che può essere causato dallo stress o da cattive abitudini alimentari.

Il primo passo per proteggersi da questo pericolo è la scelta dei prodotti giusti per il lavaggio. L’uso di un detergente troppo aggressivo o il massaggio troppo energico del cuoio capelluto possono portare alla perdita dei capelli senza che ce ne rendiamo conto.

Per la cura dei capelli, una delle prime cose a cui pensiamo è lo shampoo, delicato ma efficace.

In caso di fragilità e di caduta dei capelli, tuttavia, gli esperti consigliano di utilizzare un detergente intimo delicato al posto dello shampoo. Rispetto a un normale shampoo – che può lasciare la pelle irritata e desquamata – un detergente intimo rispetta maggiormente la pelle per non irritarla e non provocare la caduta dei capelli.

Gli shampoo contengono tensioattivi che danneggiano i capelli e li fanno cadere inutilmente. Sostituire lo shampoo con un detergente offre un sollievo dalla forfora e benefici per l’igiene.

Gli esperti raccomandano di strofinare i capelli bagnati con la giusta energia, ricorrendo a un asciugamano morbido. Quando si asciugano i capelli, è meglio non strofinare vigorosamente, altrimenti si rompono i fragili legami che trattengono l’acqua nelle ciocche (il che è negativo per il volume).

Infine, diffidate dei prodotti per lo styling, in particolare di quelli orientati a creare capelli lisci con l’aiuto di phon e piastra. Le formule di qualità non surriscaldano i capelli e non danno l’impressione di aver usato troppo prodotto.