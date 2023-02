Perdere peso è una sfida, soprattutto se richiede la modifica di uno stile di vita non sano. La perdita di peso è il risultato di una dieta sana e di un’attività fisica sufficiente a bruciare più calorie di quelle che si assumono, il che fa sì che il grasso in eccesso venga eliminato. Se si parte da abitudini lontane dall’equilibrio, potrebbero essere necessarie settimane o addirittura mesi prima di iniziare a vedere i risultati sulla bilancia.

Ma seguendo le istruzioni di uno specialista, non solo otterrete i risultati desiderati, ma migliorerete anche la vostra salute. Esistono infatti diversi modi per aiutarci a dimagrire quotidianamente.

Invece di contare le calorie, gli esperti forniscono alcune linee guida generali per aiutarci a essere più consapevoli dei nutrienti che assumiamo quotidianamente.

Secondo il sito eatthis.com, un buon modo per iniziare a perdere peso è quello di ridurre gli alimenti che hanno molte calorie ma non offrono molto in termini di nutrimento, come ad esempio molti tipi di patatine e biscotti.

Una corretta perdita di peso dovrebbe comportare una diminuzione di uno o due chili alla settimana sulla bilancia. Una dieta equilibrata per la perdita di peso, che abbia effetti cosmetici soddisfacenti, richiede una riduzione di circa 1.000 calorie al giorno, equivalente alla perdita di 2 chilogrammi (circa 4,4 libbre) in 7 giorni.

Nonostante tutto ciò, è possibile avere successo. Ad esempio, bere solo acqua o tè non zuccherato è un modo eccellente per ridurre l’apporto calorico. Una lattina di soda contiene circa 150 calorie, sufficienti per un pasto piuttosto sostanzioso!

Inoltre, ogni cucchiaio di olio contiene 120 calorie, che non sono molte per alcune persone, ma troppe per altre. Se non vogliamo rinunciarvi del tutto (io di certo non lo faccio), possiamo optare per lo spray.

Quando spruzziamo l’olio sul cibo invece di versarlo dalla bottiglia, ingeriamo meno calorie. Infine, ma di fondamentale importanza, per evitare pericolosi attacchi di fame, iniziate il pasto con insalata fresca o verdure al vapore.