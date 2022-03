La dieta vegana è regime alimentare che non prevede l’assunzione di cibi di origine animale, ma solo quelli di origine vegetale. Il rischio maggiore per chi non conosce bene il veggie style è quello di privarsi di importanti nutrienti, indispensabili per la salute del nostro organismo. Ecco perché sarebbe opportuno, almeno all’inizio, lasciarsi guidare da un nutrizionista o da chi è più esperto.

L’alimentazione vegana ha numerosi benefici per l’organismo, ma allo stesso tempo potrebbe dare origine ad alcuni problemi, da non sottovalutare. Health Digest, ad esempio, ha evidenziato come questo tipo di dieta, col tempo, sia responsabile di inconvenienti legati all’aspetto estetico. È una stessa sostenitrice vegan, Inge Theron, che è la fondatrice di Face Gym, ad ammettere l’esistenza di piccole complicazioni dovute a questo regime alimentare.

Il primo problema, sostiene la donna, è la perdita di elasticità cutanea sul viso a causa della carenza di collagene ed elastina, due sostanze alla cui produzione contribuiscono le proteine. “Se il tuo corpo non riceve le proteine ​​di cui ha bisogno, la pelle può diventare secca, giallastra e spenta” spiega, aggiungendo che si può registrare anche la “perdita dell’elasticità e del tono muscolare”. Theron ritiene che non si possano ottenere proteine ​​sufficienti dalle sole piante, ecco perché i vegani dovrebbero considerare l’uso di integratori specifici se tengono al loro aspetto.

La dieta vegana sarebbe anche responsabile di un invecchiamento precoce, come sostiene il fornitore di prodotti per la cura della pelle di New York Joanna Vargas. Il problema, dunque, non è solo la mancata assunzione della corretta dose di proteine ma anche la carenza di acidi grassi essenziali e vitamine del gruppo B.

Non solo: se eliminando la carne e i prodotti di origine animali, si assumono più zuccheri e carboidrati raffinati c’è il rischio di scatenare sfoghi cutanei, come brufoli e acne. Inestetismi, tra l’altro, che possono essere legati anche alla carenza di vitamina A, omega-3 e zinco.

È chiaro, dunque, che nella dieta vegana vanno compensati quei nutrienti che possono mancare assumendo solo alimenti di origine vegetale. Per ottenere il giusto apporto proteico potrebbe aiutare portare a tavola legumi, noci e cereali integrali a ogni pasto. Attenzione, poi, a non abusare dei sostituti della carne a base di soia perché troppo lavorati e possono causare squilibri ormonali. Per compensare la carenza di zinco, invece, non fate mancare nella vostra dieta spinaci crudi e cioccolato fondente.

Secondo la biologa nutrizionista Renata Cipriano, la dieta vegana richiede un buon grado di attenzione, in quanto l’apporto di proteine ed omega 3 potrebbe non essere adeguato. Questo tipo di alimentazione, che prevede un alto consumo di prodotti vegetali, può costituire uno strumento di prevenzione e controllo verso infarto, ictus, tumori, diabete e malattie respiratorie.

Il consumo di alimenti vegetali favorisce anche un minor consumo di acidi grassi saturi (presenti principalmente nei prodotti animali) e una maggiore assunzione di fibre, migliorando i livelli di colesterolo nel sangue e preservando cuore e arterie.

Studi recenti conferiscono alla dieta vegana, poi, una maggiore protezione da tutti i tipi di cancro. Non è tutto: è stato riscontrato che i vegani corrono un rischio più basso di sviluppare il diabete di tipo 2.

Infine, altro beneficio è rappresentato dal minor impatto a livello ambientale: la produzione di alimenti vegetali produce emissioni di gas serra inferiori a quelle degli alimenti animali. Va detto che il modello vegano non è uno stereotipo da improvvisare, ma una scelta consapevole da gestire con l’aiuto di professionisti della salute.

È estremamente importante garantire al corpo il giusto apporto di nutrienti chiave. Questo modello di dieta, infatti, se non bilanciato e adeguatamente integrato, potrebbe, ad esempio, influire negativamente sulla corretta crescita dei bambini.

Le diete vegane possono diventare poco salutari anche se si abbonda di alimenti ultra-processati come salsicce, bocconcini e veg burger, e bevande, “formaggi” e “yogurt” a base vegetale; alimenti a cui sono aggiunti coloranti, emulsionanti, additivi e dosi massicce di sale, per aumentare conservazione e appetibilità. Inoltre, una dieta vegana potrebbe risultare difficilmente praticabile per le persone che manifestano difficoltà intestinali, in seguito al consumo di legumi.

Infine, se siete convinti che la dieta vegana faccia per voi ma non volete rinunciare ad avere un viso morbido e luminoso, iniziate ad assumere pre e pro-biotici per la pelle e integratori di collagene. Anche un buon esfoliante può essere utile per dire addio alla pelle secca e spenta.