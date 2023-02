I cambiamenti stagionali, le diete sbagliate e le terapie antibiotiche possono influire sulla salute del nostro intestino, causando un fastidioso gonfiore. Tuttavia, anche altre fonti di stress contribuiscono al problema: e allora ci chiediamo sempre come sgonfiare la pancia?.

È possibile sgonfiare rapidamente la pancia evitando alcuni alimenti che causano gonfiore. Di seguito troverete tutti i consigli utili, compresa una mini dieta sgonfia pancia, che possono essere utili anche in un solo giorno.

Come eliminare la pancia gonfia subito: i cibi da evitare

Per ottenere risultati rapidi e immediati, anche in un solo giorno, è necessario prestare attenzione – e possibilmente modificare – gli alimenti che si consumano.

Alcuni alimenti, pur essendo salutari, hanno caratteristiche tali da contribuire al gonfiore addominale. Ecco quindi un elenco di modi per evitare il disagio causato da gas e gonfiore addominale modificando la propria dieta.

Evita il consumo di:

Legumi , per l’elevato potere flatulogenico;

, per l’elevato potere flatulogenico; Verdure a foglia e a fiore come cavolfiori, broccoli, cavoli, verza;

come cavolfiori, broccoli, cavoli, verza; Latte e derivati , il lattosio potrà ulteriormente compromettere la salute del tuo intestino;

, il lattosio potrà ulteriormente compromettere la salute del tuo intestino; Glutine , in questo senso opta per cereali naturalmente privi di glutine;

, in questo senso opta per cereali naturalmente privi di glutine; Alimenti salati e conservati come salumi, insaccati e scatolame ;

; Alcol ;

; Bevande zuccherate.

Assicurati inoltre di masticare molto lentamente e di bere preferibilmente lontano dai pasti.

Sgonfiare la pancia velocemente: cosa mangiare in un giorno

Per aiutarvi, vi abbiamo suggerito un menu per la giornata di dieta leggera, utile per ridurre il gonfiore addominale e magari drenare i liquidi in eccesso.

Colazione

A colazione si consiglia una tazza di tè verde o di tisana allo zenzero o ai frutti rossi. Potete completare il pasto con frutta fresca o, se preferite, con 2-3 gallette di riso.

Pranzo

A pranzo è consigliabile mangiare carne bianca e pesce magro, insieme a una zuppa di verdure. È possibile aggiungere al pasto anche olio extravergine di oliva. Se preferite i carboidrati, vi consigliamo di consumare riso parboiled o basmati e altri cereali senza glutine come il miglio.

Cena

Consuma un piatto di carne di merluzzo, sogliola, petto di pollo o tacchino con un contorno di verdure.

Inoltre, si consiglia di evitare di aggiungere sale da cucina alle pietanze durante questa giornata di drenaggio.

Bere almeno due litri di acqua al giorno, preferibilmente prima dei pasti e soprattutto con un basso residuo fisso: ciò contribuirà a garantire un corretto funzionamento.