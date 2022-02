La sinusite è un’infiammazione dei seni paranasali, le cavità che costituiscono i canali di comunicazione all’interno del naso. A causarla sono perlopiù raffreddori e allergie, ma ci sono situazioni in cui alla base può esserci anche una conformazione del naso non regolare, come il caso della deviazione del setto nasale.

Nella sinusite, la mucosa si infiamma e si gonfia, occupando più spazio; il muco non riesce a defluire, si accumula e preme sulle pareti, creando il classico dolore di questa patologia.

Tra i sintomi più comuni ci sono mal di testa, sensazione di naso chiuso, dolore agli zigomi e dietro gli occhi, oltre che un dolore localizzato sulla fronte. In ogni caso, il fastidio è localizzato nel punto in cui si trova il seno infiammato, a seconda di quale sia quello colpito: abbiamo infatti i seni frontali sopra gli occhi, i mascellari al di sotto e i seni etmoidali e sfenoidali più in profondità, all’altezza del naso.

I seni paranasali si formano a partire dall’infanzia e sono completamente sviluppati alla fine della pubertà. Nel caso in cui un’infiammazione localizzata nel naso porti al blocco dei canali che ventilano i seni paranasali e si abbia una penetrazione di germi all’interno degli stessi, si giunge al quadro della sinusite.

Tipicamente i seni paranasali interessati si riempiono di secrezioni, a volte maleodoranti, che agiscono sulle terminazioni nervose con un effetto meccanico (pressione) ed un’azione irritativa diretta generando il tipico dolore, violento nelle forme acute, blando nelle croniche.

In base all’evoluzione clinica si distinguono diversi quadri clinici: sinusite cronoca, sinusite subacuta, sinusitecronica e sinusite ricorrente.

Per fortuna esistono varie cure naturali contro la sinusite, la sinusite è un’infiammazione dei seni paranasali che può essere acuta quando persiste per un periodo massimo di 3 settimane, cronica: se persiste per periodi più lunghi (alcuni mesi) oppure ricorrente quando una persona ne è affetta per più volte all’anno.

Solitamente la sinusite si presenta con classici sintomi comuni quali: con naso che cola, palpebre gonfie , mal di testa , mascella dolorante, occhi fotosensibili, mal di gola ed in qualche paziente anche alito cattivo.

Cure naturali per la sinusite:

Grazie alla natura esistono cure naturali per la cura della sinusite e molte persone a volte le preferiscono alla terapia farmaceutica con anticongestionanti e antibiotici in quanto con effetti collaterali tal volta inesistenti.

terapia del vapore : consiste nell’inalare vapore da un recipiente colmo di acqua calda avvicinandosi con la testa coperta da un asciugamano.

: consiste nell’inalare vapore da un recipiente colmo di acqua calda avvicinandosi con la testa coperta da un asciugamano. aceto di sidro di mele : può dare sollievo ai seni paranasali,bere una soluzione, durante l’arco della giornata,ottenuta mescolando ½ tazza di aceto di mele in circa 2 litri di acqua. Si deve ripetere il trattamento per vari giorni.

: può dare sollievo ai seni paranasali,bere una soluzione, durante l’arco della giornata,ottenuta mescolando ½ tazza di aceto di mele in circa 2 litri di acqua. Si deve ripetere il trattamento per vari giorni. oli essenziali : si aggiungono a 2 cucchiai di olio di mandorle puro 5 g. per ognuno di lavanda, pino, eucalipto e menta. La soluzione cosi ottenuta si riscalda e se ne aggiungono 2 g. Per 3 volte al giorno nelle orecchie.

: si aggiungono a 2 cucchiai di olio di mandorle puro 5 g. per ognuno di lavanda, pino, eucalipto e menta. La soluzione cosi ottenuta si riscalda e se ne aggiungono 2 g. Per 3 volte al giorno nelle orecchie. impacco caldo : si crea un impacco caldo con un panno pulito, imbevuto in un tè di oli essenziali di pino e di eucalipto, facendo attenzione se si è ipertesi.

: si crea un impacco caldo con un panno pulito, imbevuto in un tè di oli essenziali di pino e di eucalipto, facendo attenzione se si è ipertesi. alimentazione : la sinusite si cura anche con una dieta mirata;almeno 2 litri di acqua al giorno,tè caldo,minestre di pollo utilissime per liberare il naso da intasamenti.

: la sinusite si cura anche con una dieta mirata;almeno 2 litri di acqua al giorno,tè caldo,minestre di pollo utilissime per liberare il naso da intasamenti. sambuco : è una pianta medicinale che da sollievo ai seni paranasali,può essere usata da sola o combinata con vitamine,minerali o altri estratti di erbe.

: è una pianta medicinale che da sollievo ai seni paranasali,può essere usata da sola o combinata con vitamine,minerali o altri estratti di erbe. edera inglese: pianta medicinale molto efficace per alleviare le infiammazioni della gola dovute alla sinusite.

L’alimentazione è la prima delle cure naturali contro la sinusite: Una alimentazione scorretta è spesso la causa che favorisce l’insorgenza della sinusite. Quando ci si alimenta continuamente con gli stessi cibi e bevande, questi, ovviamente, hanno un effetto su tutto l’organismo.

Come risultato, alcune persone diventano ipersensibili nei confronti di determinati allergeni, la cui reazione si traduce spesso in sinusite.

Come curare la sinusite con una dieta adeguata? Correggere una dieta impropria è di importanza vitale nel trattamento della sinusite. Chi ne soffre dovrebbe seguire una dieta equilibrata. Spesso, chi soffre di sinusite, presenta anche dei sintomi fastidiosi a danno dello stomaco che si manifestano con acidità. In conseguenza di ciò, la dieta dovrebbe essere soprattutto alcalina.

L’apporto di sale dovrebbe essere ridotto al minimo, dato che i sali tendono a favorire il ristagno di liquidi nei tessuti e ad espellere il calcio dal corpo. Durante la fase acuta della sinusite, quando si ha febbre, è opportuno astenersi da cibi liquidi e bere solo succhi di frutta o verdura, diluiti al 50% con acqua. Per le persone con sinusite cronica, è consigliabile praticare un digiuno con solo succhi di frutta e verdura per una settimana intera, ogni due mesi circa.

Cibi da evitare se avete la sinusite. Ci soffre di sinusite dovrebbe evitare completamente cibi fritti e amidacei, zucchero raffinato, riso, farina bianca, pasta di grano duro, torte, dolci e caramelle. Andrebbero anche evitate spezie, carne e derivati. Si possono consumare ogni tipo di frutta, ad eccezione degli agrumi.

Consigli per impostare una corretta alimentazione e dieta per la sinusite:

Una dieta ricca di vitamina A è la miglior prevenzione contro raffreddamenti e sinusiti. La vitamina A è di grande aiuto nel mantenere in ottima forma le mucose nel naso e nella gola. Fra gli alimenti più ricchi di vitamina A, citiamo il latte intero, il latte cagliato, il tuorlo d’uovo, la zucca, le carote, le insalate verdi, i pomodori, il mango e la papaya. Il succo di carota, utilizzato da solo, o miscelato con succo di barbabietola e cetriolo o spinaci, è molto efficace nel combattere i sintomi della sinusite.

Erbe officinali utili contro la sinusite:

Nel trattamento per la sinusite, aglio e cipolla sono particolarmente indicati, in quanto tendono a contrastare la congestione causata dal muco e che va ad interessare tutto l’apparato respiratorio.

E’ opportuno assumere regolarmente erbe immunostimolanti, come l’echinacea, l’astragalo, l’uncaria, i funghi reishi e maitake, per mantenere in buono stato il nostro sistema immunitario, ed evitare l’insorgere di raffreddori o sinusiti.

Se dovesse essere già in corso una sinusite anche acuta, l’assunzione di queste erbe favorirà una guarigione più rapida. E’ consigliabile anche che persone soggette a sinusiti assumano regolarmente integratori naturali a base di erbe decongestionanti, in particolare l’efedra.

Con questa integrazione, i vasi sanguigni nella zona del tratto respiratorio si dilateranno, favorendo il sollievo dai sintomi del gonfiore e della congestione.

Conclusioni sulle cure naturali per la sinusite: Come abbiamo visto, per combattere la sinusite sono utili pochi ma utili piccoli accorgimenti, soprattutto se abbinati ad un’alimentazione adeguata.

E’ importante evitare il più possibile la ritenzione idrica e contribuire ad eliminare le tossine, in modo che il nostro organismo sia efficiente e in grado di combattere gli agenti patogeni. Un po’ di movimento sarà quindi particolarmente efficace e, non di meno, anche qualche giornata trascorsa presso stazioni termali che hanno il potere di migliorare notevolmente i sintomi della sinusite.

Questo benessere termale dovrebbe essere ripetuto ogni anno, almeno una volta all’anno, per circa 5 – 7 giorni.