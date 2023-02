Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo precauzionale per la presenza di Salmonella in due prodotti: il salame rustico a marchio “Sapor di Cascina” e la salsiccia dolce artigianale a marchio “De Luca”. I lotti sospetti sono stati richiamati, in particolare il salame è stato segnalato e ritirato dagli scaffali anche da Penny Market.

Il lotto di salame campagnolo ritirato è risultato contenere Salmonella spp.

La catena di supermercati ha comunicato che il richiamo riguarda i punti vendita di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il sito web specifica che i consumatori che hanno acquistato il prodotto possono restituirlo per la sostituzione o il rimborso entro il 06/07/2021.

I lotti interessati sono rispettivamente L123 e 33088, con data di scadenza 01/08/2021. Il richiamo è limitato alle vaschette da 150 grammi che contengono questi prodotti. L’altro prodotto oggetto del richiamo del Ministero della Salute è la salsiccia dolce casalinga a marchio De Luca, numero di lotto 33088, venduta in confezioni a peso variabile e con data di scadenza 5/12/2021. Il produttore è De Luca srl, e il marchio di identificazione dello stabilimento di via Fontana 31 a Faeto, dove è stato prodotto, è IT 1076/L CE.

Le ragioni del richiamo sono “presenza di Salmonella spp.”

Nel richiamo si raccomanda di non consumare i prodotti segnalati, in quanto, anche se la salmonella spesso non provoca gravi conseguenze e in alcuni soggetti può essere anche asintomatica, il batterio può portare a manifestazioni più o meno gravi: dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi, sopratutto per anziani e bambini con sistemi immunitari più fragili.