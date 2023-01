Tra gli oggetti di tendenza del nuovo anno, vi sono le foto stampate su tela. Se da un lato è sicuramente vero che negli ultimi anni le persone tendono a scattare le foto direttamente dai propri smartphone, i quali sono sempre più performanti e con una memoria sempre più capiente, dall’altro è altrettanto vero che si sta ritornando al fascino dell’analogico e alle foto che possono essere toccate con mano e conservate in una cornice.

Più precisamente, quest’anno sta tornando in auge la foto stampata su tela, ovvero, come è facile intuire dal nome, si tratta della riproduzione di un’immagine su un supporto in tela, in genere di forma quadrata o rettangolare. I quadri realizzati mediante questa tecnica, vengono utilizzati per arredare le pareti delle abitazioni e degli ambienti lavorativi, e costituiscono anche un regalo originale per diversi destinatari. In poche parole, con questa tecnica è possibile trasformare le proprie foto in veri e propri quadri da appendere e da mostrare con fierezza.

Come stampare le foto su tela

Oggigiorno stampare le proprie foto su tela è un vero e proprio gioco da ragazzi. È possibile farlo, infatti, o recandosi di persona presso lo studio di un fotografo, o direttamente in un laboratorio di fotografia. Ancora, è possibile ottenere lo stesso risultato direttamente in rete, collegandosi su di un sito internet specializzato nella stampa di foto online. In questo caso tutto quello che occorre fare è scegliere la grandezza della tela e i vari dettagli (come ad esempio il colore della cornice, lo spessore della cornice ecc.), inserire il metodo di pagamento e si otterranno le foto più belle stampate su tela .

Arredare in modo conveniente ed originale

Come anticipato, questa è una delle tendenze dell’arredamento, perché consente di dare un tocco originale alla propria casa (o al proprio ufficio) spendendo poco e in maniera molto semplice, basta scegliere la figura che si preferisce e le dimensioni della parete da arredare. Infatti, se fino a qualche anno fasi si preferivano i quadri già fatti, con il rischio di trovarne di simili nelle case di altre persone, ad oggi non è più così, poiché il trend del 2023 prevede la scelta dei propri scatti più belli (paesaggi, ambienti naturali, animali, ma anche fotografie personali e ritratti di famiglia).

Un regalo personale e non scontato

Le foto stampate su tela sono un trend anche tra i regali da fare ad amici e parenti. Infatti, nel 2023 è difficile trovare un pensiero originale, capace di stupire il destinatario. Proprio per questo, è possibile scegliere tra gli scatti più significativi e realizzare un quadro di design per stupire tutti: la propria famiglia, la propria dolce metà, un caro amico, ecc. In questo modo, non si rischia di cadere nel banale regalando un oggetto inutile e che non incontra i gusti del destinatario. Le stampe su tela hanno così tanto successo proprio perché adatte a tutti e capaci di esprimere un’emozione, lasciando un ricordo a chi le riceve.