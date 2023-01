Durante le festività natalizie molti di noi hanno ceduto alla tentazione, magari esagerando un po’ a tavola e concedendoci qualche piatto gustoso per il Cenone di capodanno e pranzo di Natale.

Seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, affiancato dalla ripresa di una regolare attività fisica, è la chiave per tornare in forma. Gli esperti, poi, forniscono alcuni consigli per velocizzare il processo di dimagrimento e ottimizzare i risultati nel minor tempo possibile. E il primo segreto riguarda la colazione.

Il primo pasto della giornata, infatti, è un momento fondamentale per attivare al meglio il metabolismo e garantire la giusta energia al nostro corpo. Per questo, la colazione non solo non dovrebbe mai essere saltata ma deve essere ben calibrata nei suoi nutrienti.

La scelta dei primi alimenti che ingeriamo nel corso della giornata è utile, per esempio, a evitare gli attacchi di fame di metà mattina. Se, quindi, la colazione è ben studiata, non si avrà l’esigenza di fare uno spuntino dopo poche ore ma si arriverà tranquillamente al momento del pranzo.

Un ‘super cibo’ perfetto per iniziare la giornata con la carica che serve è rappresentato da una ciotola di porridge con un po’ di frutta fresca. Questa combinazione, infatti, sazia al punto giusto e diminuisce le probabilità di mangiare fuori pasto. In caso di languorino, poi, meglio lasciar stare snack e dolci preparati ma si può optare per una banana.

Anche questa è un ‘super food’ alleato della linea, dal momento che è ricca di fibre utili a controllare l’appetito.