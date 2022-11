Con l’arrivo dell’inverno e l’aspettativa dei rialzi in bolletta l’obiettivo corrente è senza dubbio quello di risparmiare il più possibile. Sapete che basta un poco di carta stagnola?

Quando arriva la brutta stagione è normale lasciare accesi a lungo i termosifoni. La casa, infatti, quando fuori fa freddo ha necessità di essere riscaldata, in ogni sua stanza. Tuttavia, sai che se il riscaldamento sta acceso per troppo tempo, si finisce per dover pagare bollette salate.

Come si può, allora, trovare una via di mezzo? Ci si deve rassegnare a pagare caro il riscaldamento pur di stare al caldo? Oppure sono possibili delle strategie di risparmio senza troppe spese? Come risparmiare con i termosifoni?

Per riscaldare gli ambienti domestici esistono diverse soluzioni pensate per le diverse tipologie di abitazioni. In molte case indipendenti, magari circodate dal verde, è facile imbattersi in un bel camino, ma negli appartamenti in città è molto più comune utilizzare altre opzioni come le stufe a pellet o i comunissimi termosifoni.

Ma accendere il calorifero, spesso, potrebbe risultare insufficiente a garantire quel bel calduccio in casa di cui si ha bisogno. Bisogna infatti mettere in campo delle accortezze affinché il calore prodotto non si disperda: avete mai provato, ad esempio, a posizionare un foglio di carta stagnola tra il termosifone e il muro?

Questa singolare operazione si rivela particolarmente efficace contro la dispersione del calore, soprattutto se il termosifone è incassato nella parete e ci aiuta a risparmiare sulla bolletta del gas.

Il suggerimento è piuttosto attendibile visto che a comunicarlo è stata la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. L’Enea (questo l’acronimo con cui è più comunemente conosciuta) ha infatti stilato un vero e proprio decalogo per i cittadini per unire comfort e risparmio energetico negli ambienti domestici.

Tra i preziosi consigli, anche quello di installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone: “È un ‘trucco’ semplice, ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore” si legge nel documento.

Si tratta di un’operazione piuttosto semplice da eseguire perché come pannello si può usare un foglio di comunissima carta stagnola.

Enea raccomanda, tra l’altro, di controllare la temperatura degli ambienti evitando di riscaldare troppo la casa, di schermare le finestre durante la notte ed evitare di posizionare oggetti davanti e sopra i termosifoni. Anche le valvole termostatiche possono essere molto utili in tema di risparmio energetico, perché consentono di mantenere costante la temperatura impostata e concentrare il calore negli ambienti più frequentati.

Termosifoni, 5 trucchi green per sfruttarli al meglio

Termosifoni, ecco alcuni trucchi green per usarli al meglio delle loro possibilità. L’attenzione all’ambiente, infatti, è una priorità che si fa sempre più prepotente e non si può più temporeggiare: il pianeta va salvaguardato. Inoltre, anche il portafogli ne gioverà: il che non guasta. Ecco allora che ci sono alcuni aspetti da non tralasciare.

I gesti smart

Controllare la temperatura degli ambienti: un eccessivo riscaldamento fa male alla salute e alle tasche dei consumatori. Meglio mantenere il termostato a 20 gradi, con una tolleranza di due. 19, infatti, bastano a garantire un luogo confortevole e sano. Validissime per controllare la temperatura sono le valvole termostatiche: regolano il flusso dell’acqua calda nei termosifoni, consentendo di non superare la temperatura impostata. Inoltre, sono obbligatorie per legge nei condomini e riducono i consumi fino al 20%. Installazione di pannelli riflettenti tra muro e termosifone: è un modo facile ed efficace per evitare le inutili dispersioni di calore. Funziona soprattutto quando il calorifero è incassato nel muro e l’isolamento risulta essere minore. Niente paura: è sufficiente un foglio di carta stagnola e il gioco è fatto. Schermare le finestre: chiudere le persiane, le serrande e gli infissi di casa è fra i trucchi green per sfruttare al meglio i termosifoni ed evitare dispersioni di calore e di… denaro. Far cambiare l’aria è importante, ma non bisogna esagerare. Fare un check-up e la manutenzione della casa: chiedere una diagnosi energetica dell’edificio a un tecnico specializzato è indispensabile per capire se si deve agire sugli impianti di climatizzazione e per valutare il rapporto costi-benefici. Si può ottenere un risparmio in bolletta sino al 40%: mica male. Optare per impianti di riscaldamento innovativi: le caldaie a condensazione sono da citare fra i trucchi green per far lavorare al meglio i termosifoni. In alternativa va bene anche una pompa di calore ad alta efficienza. Esistono pure le caldaie alimentate a biomassa e alcuni sistemi ibridi, da abbinare a impianti solari termici (per l’acqua) e fotovoltaici (per l’energia elettrica). Inoltre è bene avere una centralina di regolazione automatica della temperatura per evitare inutili picchi o sbalzi di temperatura. È bene programmare le fasce orarie di accensione e avere dispositivi di comando a distanza.

Insomma, è sufficiente fare un po’ di attenzione e il gioco è fatto: i termosifoni funzionano al meglio e il risparmio è assicurato.

La casa deve prendere aria ma non deve avere spifferi

Le regole d’oro per risparmiare sui termosifoni sono tre: