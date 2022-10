La Nails Art è una vera e propria arte, che ci consente di lavorare sulle nostre unghie e di realizzare una manicure impeccabile. Non parliamo solo di semplici colori, ma di realizzare delle sfumature, di applicare dei brillantini, di sfruttare le tecniche della micropittura.

Per avere delle unghie diverse dal solito, quindi non solo applicando il classico colore, possiamo ricorrere alla tecnica di micropittura. Con la micropittura, saremo in grado di disegnare sulle unghie mediante i pennellini e i vari colori a nostra disposizione.

Virus, batteri e funghi proliferano sotto le unghie aumentando con la lunghezza.

Attenzione, però: portare le unghie lunghe non è sempre sinonimo di salute dal momento che al di sotto vi si possono celare virus, batteri e funghi ben poco piacevoli.

Di qualunque tipologia ungueale si tratti, maggiore è la superficie in lunghezza maggiore è la probabilità che virus e batteri vi si attacchino. Il team di ricercatori è arrivato a isolare un totale di trentadue batteri e ventotto funghi differenti. A far preoccupare è stato, soprattutto, il batterio Stafilococco, che è risultato essere molto resistente nella metà dei campioni analizzati. Da qui, dunque, la possibilità che il soggetto sviluppi un’infezione sistemica attraverso, per esempio, un semplice graffio oppure portandosi l’unghia alla bocca o al naso.

Al di là, infatti, della sola estetica, è bene curare anche l’igiene delle nostre unghie che possono diventare veicolo di agenti patogeni. Per quanto possiamo pulirle e spazzolarle, i microorganismi che si annidano sotto le unghie sono molto persistenti e aumentano con lo svilupparsi della superficie a cui possono aderire. Per avere un’analisi più precisa in merito, l’American University ha condotto uno studio specifico che ha riguardato unghie lunghe naturali, in gel, acriliche e artificiali.