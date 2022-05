Sapete perché al mattino ci si sveglia col naso chiuso, anche in assenza di raffreddore? Scopritelo con noi.

1. Una delle cause può essere un’infezione del seno nasale, specialmente se accompagnata da tosse e mal di gola. In presenza di muco giallo-verdastro l’infezione è di natura batterica, è virale se il liquido è trasparente.

2. Alcune sostanze possono irritare la mucosa nasale, causando la congestione che impedisce il normale passaggio dell’aria. I maggiori responsabili sono gli acari della polvere che si annidano su cuscini e lenzuola. Ma non solo: altri agenti scatenanti sono muffe, detersivi per la biancheria da letto, deodoranti, fumo di sigaretta e peli degli animali domestici.

3. In inverno, la congestione potrebbe essere dovuta all’aria degli ambienti chiusi che, causa termosifoni accesi, tende ad essere secca. Sappiate che l’umidità dovrebbe sempre essere attorno al 40-50%. In ogni caso, in commercio esistono umidificatori appositi.

4. L’aumento della congestione può essere dovuto ad una risposta anomala dei vasi sanguigni a stimoli come variazione di temperatura e umidità.

5. Non è tutto: possono essere presenti anche deviazioni del setto nasale o malformazioni come ipertrofia dei turbinati. In ogni caso, se al mattino faticate a respirare, rivolgetevi per un consulto al vostro medico di fiducia.

6. Uso eccessivo di decongestionanti nasali. Alcuni spray nasali decongestionanti possono alleviare rapidamente il senso di chiusura ma se usati per più di qualche giorno di fila possono innescare un’infiammazione nasale che può portare a una congestione di rimbalzo. Meglio quindi limitare questi spray ad un uso occasionale.

7. Dormire sulla schiena. Se ci si sveglia congestionati e senza altri sintomi la colpa potrebbe essere della posizione in cui si dorme. Quando ci si sdraia sulla schiena il sangue scorre maggiormente alla testa e al naso e questo può portare a un’ostruzione.

Inoltre sdraiarsi sulla schiena può anche peggiorare altre cause di congestione, come il reflusso acido. In questo caso per evitare di svegliarsi con il naso tappato basta cambiare posizione.