Una fantastica scoperta è stata la tisana dimagrante alla cannella. Si tratta di un ottimo rimedio naturale per il mal di gola, un eccellente antibatterico e antisettico naturale, quindi un vero toccasana durante l’inverno.

Ma la cannella ha anche la proprietà di regolare la quantità di zucchero nel sangue e di attenuare il senso di fame, due proprietà che la rendono un prezioso alleato durante le diete dimagranti per aiutarci a perdere peso più velocemente.

Consumata dopo i due pasti principali, diminuisce notevolmente l’assorbimento degli zuccheri nel nostro organismo.

La tisana alla cannella è anche un ottimo digestivo naturale, in grado di favorire la scomposizione dei grassi, mentre l’anice stellato ha potere digestivo e conferisce un profumo e un sapore meravigliosi. Non ci sono quindi scuse per non preparare una buona tisana dimagrante alla cannella!

Tisana dimagrante alla Cannella

Questa tisana è sia dimagrante che disintossicante. Tutto ciò che occorre per preparare la tisana dimagrante alla cannella è un bastoncino di cannella o un cucchiaino di cannella in polvere, una bacca di anice stellato e miele o zucchero per dolcificare.

Per prima cosa fate bollire in bastoncino di cannella e la bacca di anice stellato in 200 ml di acqua per 5 minuti, coprendo in modo che gli aromi non evaporino.

Se si utilizza la cannella in polvere, fate bollire solo l’acqua con l’anice stellato, quindi versare in una tazza e aggiungere la cannella in polvere, mescolando bene. Lasciate riposare la tisana dimagrante alla cannella per 5 minuti, filtratela e dolcificatela a piacere con un po’ di miele o zucchero. È ottima anche non zuccherata!