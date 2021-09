Tisane sgonfianti, ecco le migliori per una pancia piatta

Può capitare a tutti di soffrire di ritenzione idrica e di accumulare liquidi in eccesso ma fortunatamente esistono molte tisane sgonfianti che possono aiutare a liberarsi della fastidiosa sensazione che tutto ciò comporta.

Una bella tisana sgonfiante può aiutare la digestione dopo un pasto pesante e ridurre la sensazione di gonfiore addominale. Ottime sono le tisane drenanti e sgonfianti con finocchio e anice verde che favoriscono un’azione rilassante e distensiva della parete addominale. Puoi aggiungere anche cannella, carruba e coriandolo per aiutare la corretta funzionalità dell’intestino e prevenire la formazione di gas, mentre curcuma e zenzero favoriscono la digestione.

Per la tua tisana drenante o sgonfiante affidati all’esperienza di un erborista che ti consiglierà gli estratti naturali essiccati più adatti all’occasione. Dovrai poi portare tutti gli ingredienti a ebollizione per sfruttarne i benefici e successivamente scegliere se consumare la tua tisana calda o tiepida. Trattandosi di rimedi naturali, la loro efficacia non è supportata da test clinici e per questo i risultati possono essere soggettivi.

A cosa serve una tisana depurativa?

Le tisane depurative sono utili per aiutare la corretta funzionalità del fegato, organo importantissimo che aiuta a filtrare ed eliminare le sostanze di scarto dal nostro organismo. Al rientro dalle vacanze estive (ma anche invernali) quando ci concediamo qualche peccato di gola in più, può essere utile concedersi al mattino un bicchiere di acqua tiepida e limone, un rimedio naturale semplice e dalla proprietà depurative. Per un effetto più strong, puoi bere una tisana depurativa con erbe amare come tarassaco, bardana, cardo e carciofo. Una corretta funzionalità del fegato si traduce in un organismo più sano, una pelle più bella e anche cellulite meno evidente perché si contrasta la ritenzione idrica e il ristagno dei liquidi.

Tisane drenanti, snellenti e bruciagrassi: sono tutti falsi miti?

Le tisane dimagranti sono spesso sotto l’occhio del ciclone, poiché sembrano promettere miracolosi risultati contro il grasso addominale. In commercio, è possibile trovare una varietà infinita di tisane per dimagrire velocemente già pronte, che contengono nella loro composizione percentuali di sostanze lassative. Questi ingredienti agiscono favorendo la perdita di liquidi, ma non aiutano a smaltire i grassi. All’interno della tua tisana snellente puoi anche trovare tracce di caffeina che aiuta a ridurre la sensazione di appetito, ma può disturbare il sonno, un momento fondamentale per il corretto funzionamento del metabolismo.

Trovare tisane dimagranti efficaci è davvero difficile, in quanto per eliminare le adiposità localizzate è necessario rispettare buone abitudini alimentari e una corretta attività fisica. L’azione delle tisane drenanti può comunque accompagnare la dieta quotidiana aiutando limitare il ristagno di liquidi, principale causa della buccia d’arancia.

Le migliori tisane sgonfianti

Sono molti gli ingredienti naturali che possono venire in soccorso quando si ha necessità di ricercare un effetto drenante che aiuti a perdere liquidi in eccesso e a sgonfiare. Quelli maggiormente impiegati sono soprattutto la liquirizia, il tè verde, la menta, i semi di finocchio oppure di anice, il carciofo, il mirtillo rosso, la betulla, le bacche di ginepro, i gambi delle ciliegie, la melissa, il coriandolo oppure i semi di cumino o l’angelica. Si tratta di ingredienti che possono essere reperiti facilmente nelle farmacie oppure nelle erboristerie.

Per ottenere effetti ancor più efficaci si possono bere tisane preparate mescolando i seguenti ingrediente: cumino e finocchio; menta piperita e limone oppure menta e carciofo; anice e liquirizia. Tutte le tisane sgonfianti e i decotti possono essere preparati facendo riposare gli ingredienti scelti all’interno di un bollitore con acqua calda, che successivamente sarà filtrata.

Grazie a queste tisane sgonfianti è possibile combattere il gonfiore addominale ma anche quello che tende a verificarsi su viso, braccia e gambe (caviglie in particolare). Eliminare liquidi in eccesso significa anche poter combattere fenomeni quali il meteorismo (accumulo di gas nella zona addominale) oppure la fastidiosa cellulite che tanto assilla le donne e che proprio nella ritenzione idrica trova uno dei suoi alleati più fidati.