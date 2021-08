Tokyo 2020, Stano è medaglia d’oro nella 20km di marcia

Pazzesco Massimo Stano! L’atleta azzurro ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il marciatore pugliese ha preceduto i giapponesi Ikeda e Yamanishi: è la terza medaglia d’oro per l’atletica azzurra in questi Giochi, dopo quelle di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Un’edizione storica per i nostri colori.

Stano ha chiuso con il tempo di 1 ora, 21 minuti e 5 secondi: decisivo e irresistibile il suo forcing nel finale, che gli ha permesso di distanziare i temibili nipponici padroni di casa e di vincere per distacco la prova. Per il 29enne pugliese, primatista nazionale nella 20 km di marcia, è il primo grande alloro dopo l’argento conquistato nel 2013 agli Europei Under 23.

E’ la 33esima medaglia in totale per la selezione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia ha finora conquistato 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi.