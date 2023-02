Tragedia in Francia. A causa di un incendio nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio a Charly-sur-Marne, a circa 100 chilometri a est di Parigi, 7 bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni sono rimasti uccisi insieme alla madre nell’incendio scoppiato nella loro casa. Il padre, un uomo di 40 anni, sarebbe rimasto gravemente ustionato e si trova ora in ospedale.

L’incendio è scoppiato nella notte del 6 febbraio, secondo la polizia e i vigili del fuoco, otto persone sono morte tra le fiamme. I bambini e i loro genitori stavano dormendo al secondo piano della casa quando è scoppiato l’incendio. All’origine dell’incidente c’era un’asciugatrice situata al piano terra che, secondo la polizia, avrebbe preso fuoco spontaneamente a causa di un guasto elettrico.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini che, dopo aver notato le fiamme, hanno contattato i soccorsi intorno alle 00:52 di lunedì 6 febbraio. Non c’è stato nulla da fare, però, per tutte e otto le vittime. La morte sarebbe sopraggiunta per asfissia a causa dell’inalazione del fumo.

In brevissimo tempo, il fuoco avrebbe risalito le scale e raggiunto le stanze delle vittime. Sembra inoltre che l’incendio abbia causato un guasto alle tapparelle elettriche della casa, impedendone l’apertura automatica.

L’arrivo dei vigili del fuoco è stato poi reso particolarmente complesso dalla configurazione fisica della città: L’edificio si trova in una strada stretta nel centro di Charly-sur-Marne, rendendo difficile ai vigili del fuoco l’accesso a tutte le aree. L’incendio è stato spento con difficoltà solo nelle prime ore del mattino e grazie alla mobilitazione di 80 vigili del fuoco.