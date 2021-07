Tragedia sui monti della Lessinia, crolla il tetto di una ghiacciaia: morti due bambini

Tragedia sui ui monti della Lessinia, nel Veronese: due bambini sono morti e altri due sono rimasti feriti a causa del crollo del tetto di una vecchia giacchiaia. L’incidente, riporta il Corriere della Sera, si è verificato sabato attorno alle 16 a Malga Preta di Sotto, nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo.

Stando alle prime informazioni, il gruppetto stava giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due di loro sono morti e due sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona e gli elicotteri del 118 di Verona e Trento. I due bambini rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I due bambini deceduti hanno entrambi otto anni. Erano assieme alle loro famiglie, tutte del veronese, uscite per una passeggiata in montagna.