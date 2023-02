Abituare l’organismo a una dieta ricca di cibi grassi rischia di disattivare il meccanismo inibitorio con cui il cervello “mette un freno” alle calorie da ingerire.

I meccanismi cerebrali di inibizione dell’appetito sono progettati per impedirci di esagerare con i cibi grassi e altri alimenti ad alta densità calorica, ma quando mangiamo regolarmente questi alimenti, il nostro cervello perde la capacità di dirci quando abbiamo mangiato abbastanza. Questo può portare a mangiare troppo, con conseguente aumento di peso e persino obesità.

Il cibo spazzatura non è solo un fattore di rischio per un gran numero di malattie croniche. Riesce anche a interferire con il nostro sistema naturale di regolazione alimentare, e in un arco di tempo relativamente breve: almeno nei ratti, due settimane di cibo spazzatura sono sufficienti a sconvolgere questi fragili equilibri.

Il cibo spazzatura può essere peggio delle sigarette

A lungo andare, il cibo spazzatura può essere addirittura peggiore delle sigarette. Infatti, svolge un ruolo importante in molte malattie come il cancro, il diabete e persino le malattie cardiovascolari.

Il cervello e l’apparato digerente sono in costante comunicazione grazie soprattutto agli astrociti, cellule a forma di stella del sistema nervoso centrale che, tra le altre funzioni, reagiscono al consumo di grassi e calorie, riducendo il successivo consumo di cibo.

Ecco perché è così importante avere una quantità sufficiente di grassi nella dieta: aiuta a far funzionare il cervello al meglio!

Il cervello è un organo molto complesso che non può essere trattato da un singolo fattore. Tuttavia, sappiamo che mangiare troppi grassi può avere un impatto sul funzionamento del cervello, con conseguenti problemi in altre parti del corpo.

Le cellule grasse si trovano in tutto il corpo e contribuiscono all’immagazzinamento dell’energia. Quando si mangiano cibi ricchi di grassi, queste cellule grasse assorbono l’energia da questi alimenti e la immagazzinano per un uso successivo.

“Il problema è che, con il tempo, queste cellule grasse sembrano diventare desensibilizzate agli alimenti ricchi di grassi. Dopo 10-14 giorni di dieta ad alto contenuto di grassi e calorie, spiega Kirsteen Browning, professoressa di neuroscienze del Penn State College of Medicine, gli astrociti sembrano non rispondere e il cervello perde la capacità di regolare l’apporto calorico. Tutto ciò ostacola i segnali inviati allo stomaco, che si sente sazio più tardi”.

Per studiare il ruolo degli astrociti nella regolazione dell’appetito, Browning e i suoi collaboratori hanno sottoposto gruppi di topi a diete ad alto contenuto di grassi e calorie o a diete standard per 1, 3, 5 o 14 giorni. Hanno poi utilizzato tecniche di editing genico per osservare con precisione la funzione degli astrociti nella regolazione dell’appetito.

In uno studio pubblicato sul Journal of Physiology, i ricercatori hanno scoperto che inibendo l’attività degli astrociti nel tronco encefalico (la struttura alla base del cervello che regola molte funzioni involontarie, tra cui la digestione) si riduceva la comunicazione tra il cervello e lo stomaco.

Di conseguenza, le persone erano meno capaci di frenare l’assunzione di calorie e quindi più inclini a mangiare troppo. Questo effetto è arrivato “naturalmente”, dopo settimane passate a rimpinzarsi di cibo spazzatura: gli astrociti sembravano “anestetizzati”, insensibili alle calorie introdotte in eccesso e incapaci di frenarne di nuove.

Non si sa ancora come gli astrociti esercitino la loro funzione inibitoria, ma è chiaro che lo fanno e che questa funzione è importante per la regolazione del peso corporeo.

Molti scienziati ritengono che la perdita di attività di queste cellule sia la causa delle calorie ingerite in eccesso. Altri, invece, ipotizzano che si tratti di una risposta dell’organismo all’eccesso di cibo. In ogni caso, proprio questa relazione tra stomaco e cervello potrebbe essere oggetto di nuovi trattamenti per combattere l’obesità.

“Siamo curiosi di sapere se è possibile riattivare la capacità apparentemente perduta del cervello di regolare l’assunzione di calorie”, dice Browning. “Se così fosse, si potrebbero sviluppare interventi per ripristinare questa capacità negli esseri umani”.