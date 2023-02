Il tumore del colon-retto è una malattia ormai diffusa nella nostra società. Si stima che nel 2022 in Italia ci saranno quasi 50mila nuovi casi di questa malattia (circa 26mila donne e 22mila uomini), e attualmente nel nostro Paese più di mezzo milione di persone convivono con il tumore del colon-retto (circa 280mila uomini e 230mila donne).

Per combattere questo tumore, responsabile di oltre 200.000 decessi ogni anno, la migliore arma a nostra disposizione è la diagnosi precoce.

Tumore al colon-retto e stile di vita

Esistono diversi fattori di rischio per lo sviluppo del cancro del colon-retto, tra cui la familiarità, alcune malattie genetiche (come la sindrome di Lynch e la poliposi adenomatosa familiare) e le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa).

Gli esperti raccomandano lo screening di queste condizioni per ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto.

“Pur essendo definiti fattori di rischio non modificabili, affidandosi a medici esperti è possibile intervenire precocemente con programmi di sorveglianza dedicati”, sottolinea il professor Silvio Danese, primario di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

D’altra parte, è possibile ridurre la probabilità di sviluppare un tumore del colon-retto anche modificando lo stile di vita e, in particolare, eliminando alcune cattive abitudini, come il fumo, l’abuso di alcol e la sedentarietà.

A contribuire alla riduzione delle probabilità di insorgenza di questo tumore è anche l’alimentazione; una dieta ricca di frutta, verdura e legumi e che preveda un consumo limitato di carne rossa, carboidrati e lipidi aiuta in questo senso.”

Come si manifesta il tumore al colon -retto

Il cancro del colon-retto è uno dei tumori più comuni negli uomini e nelle donne di tutto il mondo. Anche se nelle fasi iniziali il tumore del colon-retto può essere asintomatico, ci sono alcuni possibili campanelli d’allarme da tenere d’occhio.

I tre sintomi principali sono la perdita di peso involontaria, la presenza di sangue nelle feci e l’anemia, causata proprio da un’eccessiva emorragia che spesso si traduce in una stanchezza persistente.

“A volte il tumore del colon-retto si manifesta in modo più subdolo, ad esempio con un cambiamento delle abitudini di evacuazione”, aggiunge il professor Danese.

Fortunatamente, oggi disponiamo di uno strumento formidabile per identificare questo e altri tumori ben prima della comparsa dei sintomi: lo screening. Al contrario, se il tumore del colon-retto non viene identificato in tempo e ha la possibilità di diffondersi, c’è il rischio di metastasi che di solito colpiscono soprattutto il fegato, seguito dai polmoni, dal peritoneo, dalle ovaie, dalle surrenali e dalle ossa del sistema nervoso centrale”.

Tumore al colon retto, in aumento la sopravvivenza

Anche quando viene diagnosticato un tumore del colon-retto, non bisogna vedere tutto nero. Infatti, negli ultimi tempi, la sopravvivenza a 5 anni sta aumentando oltre le più rosee aspettative. Nel 2022 era del 66% per le donne e del 65% per gli uomini; superato il primo anno, questi tassi salgono rispettivamente al 79% e al 77%.

La diagnosi precoce ha contribuito a questo risultato, ma anche i progressi nel trattamento. Per i tumori ai primi stadi (I-III) è possibile ricorrere alla chirurgia resettiva, di solito in laparoscopia. Per i tumori del colon, la chirurgia è seguita dalla chemioterapia per gli stadi II e III ad alto rischio.

Per i tumori del retto localmente avanzati, la chemio-radioterapia viene solitamente somministrata prima dell’intervento chirurgico e poi della chemioterapia adiuvante.

“Recentemente questa sequenza è stata innovata dagli studi sulla ‘terapia neoadiuvante totale’, un approccio che prevede di spostare tutta la chemioterapia e la radioterapia prima dell’intervento chirurgico”, spiega il professor Danese.

Per i tumori allo stadio T1, il più precoce che esista, esiste anche il trattamento endoscopico, che non comporta incisioni nella pancia”.