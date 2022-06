Il potere aromatico del rosmarino è presente anche nei fiori. Vediamo insieme quali sono gli usi che non conoscevi dei fiori di Rosmarino.

I fiori di rosmarino sono commestibili come le foglie. Puoi usare questi fiori aromatici nelle ricette, su prodotti da forno, infusi nell’olio d’oliva e persino infusi nelle tisane.

Prima di utilizzare i fiori di rosmarino, rimuovi il calice verde a forma di foglia che si trova alla base del fiore. Quindi puoi spargere leggermente i petali del fiore su insalate o su qualsiasi cosa tu voglia metterli per insaporire le pietanze.

I fiori delle erbe a volte hanno un sapore molto più intenso delle foglie dell’erba aromatica.

Tuttavia, altri appassionati suggeriscono che i fiori sono più delicati delle foglie di rosmarino essiccate.

Olio aromatizzato al rosmarino

Il primo modo per usare i fiori del rosmarino è creare un buonissimo olio aromatizzato, in grado di insaporire e arricchire insalate, patate e pollo arrosto. Tutto quello di cui avrai bisogno per realizzarlo comodamente a casa sono dei fiori e delle foglie di rosmarino fresco e dell’olio extravergine d’oliva.

Dopo aver lavato e asciugato accuratamente la foglie e i fiori, aggiungile in una pentola assieme all’olio d’oliva. Cuoci il tutto per un’ora a fuoco lento e trascorso questo tempo filtra il liquido all’interno di una bottiglietta di vetro.

Acqua aromatizzata

Un altro modo per utilizzare i fiori del rosmarino è pre creare dell’acqua aromatizzata, che oltre ad essere salutare è anche molto rinfrescante. Quello che devi fare è aggiungere uno o due rametti di rosmarino a della semplice acqua minerale e lasciare in infusione per 5 minuti.

Tisana rilassante

fiori del rosmarino si possono utilizzare anche per creare una rilassante tisana al rosmarino, che ti farà passare delle notti tranquille e riposanti. Bisogna far bollire 200 ml di acqua e aggiungerla in una tazza assieme ai fiori, lasciandoli in infusione per 5-10 minuti.

Dopo questo tempo puoi rimuovere i fiori e gustare la bevanda ottenuta, alla quale potrai aggiungere zucchero o miele per renderla più dolce.

Fiori di rosmarino in cucina

Una cosa da notare è che se usi i fiori di rosmarino nelle ricette, i fiori non resisteranno al calore così come le foglie. Per questo motivo, i fiori di rosmarino dovrebbero essere usati in piatti salati o dolci come aggiunta finale.