Chi fa uso regolare di lassativi ha il 50% di rischio in più di ammalarsi di demenza, e chi assume lassativi osmotici – che richiamano acqua nell’intestino assorbendola dai tessuti circostanti per accelerare il tempo di transito del cibo nell’organismo – ha una probabilità ancora maggiore.

“Tuttavia, l’uso regolare di lassativi può alterare il microbioma intestinale, ossia la comunità di microrganismi che vive nel nostro intestino. Questo potrebbe influenzare la segnalazione nervosa tra l’intestino e il cervello (attraverso il nervo vago).

Lo studio

Secondo l’autore principale Feng Sha, dello Shenzhen Institute of Advanced Technology dell’Accademia, la stitichezza e l’uso di lassativi sono comuni tra gli adulti di mezza età e gli anziani.

Lassativi da banco e demenza

“La nostra ricerca, – spiega Feng Sha -, ha dimostrato che l’uso regolare di lassativi da banco è associato a un rischio più elevato di demenza, soprattutto tra le persone che utilizzano più tipi di lassativi o lassativi osmotici”.

Lo studio ha preso in esame 502.229 persone presenti nel database della biobanca del Regno Unito, con un’età media di 57 anni; 18235, ovvero il 3,6%, hanno usato regolarmente lassativi da banco in quel periodo. Per uso regolare si intendeva l’uso di lassativi per almeno 5 giorni alla settimana nel mese precedente l’arruolamento nello studio.

Le persone che facevano uso regolare di lassativi avevano un rischio di demenza superiore del 51% rispetto a quelle che non ne facevano uso. Le persone che facevano uso di più di un tipo di lassativo avevano un rischio di demenza superiore del 90%, mentre quelle che usavano un solo lassativo avevano un rischio aumentato del 28%.