L’uva è un frutto di origini antiche che, con buone probabilità, i Fenici fecero conoscere alla Francia intorno al 600 a.C. I Romani poi si innamorarono dell’uva per le sue proprietà benefiche e iniziarono a portarla sempre più spesso sulle tavole dei loro banchetti. Inizialmente utilizzata solo per la produzione del vino, l’uva iniziò ad essere consumata come frutto dai più nobili solo nel 1600.

La categoria più comune di uva è la “vitis vinifera”, destinata alla produzione di vino e di consumo da tavola. L’Italia ne è il primo produttore al mondo. Naturalmente ne esistono diverse varietà, dall’uva Italia, alla Vittoria, la Regina per gli acini bianchi; dalla Moscato d’Amburgo, alla Red Globe e la Rosada per gli acini rossi.

Proprietà e benefici dell’uva

L’uva è un frutto ricco di nutrienti, ricco di sali minerali e vitamine del gruppo A, B e C. È molto carica di zuccheri, quindi è meglio non mangiarne in grandi quantità. C’è però una buona notizia: la maggior parte degli zuccheri dell’uva sono facili da assimilare per il nostro organismo. Nello specifico, parliamo del glucosio, del levulosio e del mannosio.

Oltre ad essere davvero gustosa, l’uva è un toccasana naturale per il nostro corpo. Tra i principali meriti che vengono attribuiti al frutto c’è quello di rafforzare il cuore e di aiutare a combattere la carenza di ferro nel sangue. È l’ideale quindi per le persone anemiche.

Un’altra sostanza di cui questo frutto è ricco è il resveratrolo, un polifenolo che agisce come ottimo alleato per il nostro organismo. È contenuto sia nei chicchi di uva bianca che in quelli di uva nera ed è presente in grandi quantità soprattutto nella buccia e, in parte, nei semi. Questa sostanza protegge il nostro apparato cardiovascolare quindi, masticatela bene, ma meglio non scartare la buccia!.

Benefici dell’uva sul nostro organismo

È un ottimo alleato anche per la pelle, perché previene l’invecchiamento e ci aiuta a rafforzare la muscolatura. Ha una funzione benefica per tutto l’apparato gastrointestinale: disintossica il fegato, decongestiona la milza e ha una funzione lassativa, quindi è ottima per chi soffre di intestino pigro. In più, previene la comparsa di herpes, aiuta a contrastare i reumatismi e in generale, i sintomi dell’affaticamento.