E’ in corso il richiamo, fino al livello dell’utilizzatore finale, del lotto n. 400145 del medicinale veterinario immunologico VERSIFEL FeLV, sospensione iniettabile per gatti, confezione da 10 flaconi da 1 dose: AIC n. 104513015.

Lo rende noto l’azienda titolare Zoetis Italia, con sede a Roma Via Andrea Doria, 41 M, che ha informato il Ministero della Salute. Il richiamo riguarda tutte le confezioni, incluse quelle parzialmente usate (cioè contenenti un numero inferiore dei flaconi previsti – 10).

La decisione, è stata presa in seguito ad un recente risultato fuori specifica del test di potenza a 12 mesi per il lotto n. 400145 di Versifel FeLV, avvenuto durante un monitoraggio di routine della stabilità. Zoetis, inoltre ha diffuso alcune importanti informazioni in merito al richiamo del lotto n. 400145 e le raccomandazioni per la rivaccinazione dei gatti.

Per chiarimenti, Zoetis invita i Medici Veterinari a contattare l’azienda al numero: +39.0633668111 o scrivere a contattaci@zoetis.com. Versifel FeLV è utilizzato nella profilassi vaccinale nei gatti sani di età superiore a nove settimane contro: Panleucopenia Felina, Rinotracheite virale e affezioni respiratorie sostenute da Calicivirus.