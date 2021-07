Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute ed ex numero uno dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato della pericolosa variante Delta su Radio Capital, durante la trasmissione The Breakfast Club. Il ceppo indiano “ci deve preoccupare. Sta creando problemi dal Regno Unito al Sud America”.

Variante Delta, avremo tanti contagi quanto l’Inghilterra: l’avvertimento di Ricciardi

L’esperto ha sottolineato come sia necessario non compiere gli stessi errori fatti in passato, quando il coronavirus è stato sottovalutato e quando per la variante Alfa, quella inglese, non sono state previste ulteriori misure per limitare i contagi.

Il pronostico di Walter Ricciardi non è roseo. Il medico ha infatti previsto che anche in Italia si avrà con molta probabilità lo stesso numero di infezioni da Covid che si sta registrando in Regno Unito, dove si sta assistendo a una vera e propria nuova ondata.

Tuttavia se la “popolazione più fragile” sarà protetta grazie ai vaccini anti Covid, gli effetti sulla mortalità e sui ricoveri in ospedale saranno molti simili a quelli della Gran Bretagna, e dunque molto limitati.

Variante Delta, il monito sulle discoteche: “Bastano pochi secondi per il contagio”

Walter Ricciardi si è espresso anche sulle discoteche, etichettati come ambienti “tipicamente pericolosi” quando circola un virus che si diffonde per via respiratoria, in particolare con una variante “così contagiosa”.

“Bastano pochi secondi per essere contagiati. Le discoteche potranno riaprire solo quando verrà disposto un controllo rigorosissimo con accesso consentito solo a chi è vaccinato, chi ha già avuto il Covid o chi è certamente negativo al tampone”, ha spiegato l’esperto.

“Appena entra un infetto in una discoteca e ci sono soggetti suscettibili, è sicura la trasmissione”, ha evidenziato il consigliere del ministero della Salute.

Variante Delta, l’ipotesi di un nuovo lockdown: cosa ha detto Walter Ricciardi

Lo stesso Walter Ricciardi durante la seconda ondata aveva proposto a più riprese un nuovo lockdown. “Nella lotta alla pandemia non si può escludere nulla”, ha ammesso riguardo l’ipotesi di un’ulteriore chiusura a livello nazionale.

Anche se oggi “abbiamo tutte le possibilità per poterlo evitare, se continuiamo a rispettare tutte le misure che ancora sono in vigore e intensifichiamo ancora più le vaccinazioni“.

“Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi, e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la mobilità“, a iniziare dalle temute zone rosse, ha continuato ancora Walter Ricciardi intervistato su The Breakfast Club.