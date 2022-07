La calura estiva vi sta mettendo seriamente alla prova? Una ricerca svela come ovviare al problema, usando in modo combinato ed ecofriendly ventilatore e condizionatore.

Come rinfrescare la casa in modo eco

La ricerca in questione, apparsa sulla rivista The Lancet ,mostra come ventilatore e condizionatore possono aiutarsi a vicenda. Grazie al movimento dell’aria, il primo ritarda il momento in cui necessario attivare il secondo; diretta conseguenza è un ambiente realmente più fresco.

L’uso combinato è una scelta decisamente ecosostenibile: i condizionatori si sono rivelati uno dei principali fattori d’emissione di gas serra a livello globale. Per questo, ricorrere anche ai ventilatori strizza l’occhio all’ambiente; basta pensare che questi dispositivi, col loro movimento d’aria, richiedono 30 volte meno energia rispetto ai condizionatori.

Insomma, affidarsi ad entrambi gli apparecchi, oltre a farci dire addio al caldo, rappresenta una scelta efficace, consapevole e non in ultimo dalla parte del pianeta.