Un video postato da un predicatore americano sul suo profilo TikTok è diventato virale, con oltre un milione di visualizzazioni.

Nel video, il predicatore parla di un’esperienza vissuta durante un attacco di cuore. Racconta agli spettatori di essere andato all’inferno e di essere poi tornato sulla terra.

Il protagonista della storia, Gerald Johnson, racconta di aver viaggiato attraverso spaventose cavità infernali, dove ha potuto incontrare demoni dai quali ha subito diverse torture. Un’esperienza sconvolgente per un pastore che pensava di meritare un posto in paradiso piuttosto che un viaggio all’inferno.

L’episodio si sarebbe verificato, tra l’altro, come un’esperienza di pre-morte durante un attacco di cuore, e le impressioni di quel momento sono più che mai vivide nelle parole dell’uomo.

Le colonne del Daily Star raccontano il viaggio di Gerald Johnson attraverso le cavità dell’inferno, quando si trova di fronte a demoni che gli offrono il potere sulla sua vita e sulla sua anima se gli darà il suo corpo e la sua anima per sempre.

Nelle viscere terrene dell’inferno che Johnson avrebbe visitato risuonavano canzoni malvagie e interpretazioni demoniache di canzoni normalmente ascoltate sulla Terra. In effetti, Gerald riporta anche esattamente le canzoni riconosciute, ovvero la hit di Rihanna “Umbrella” e il classico di Bobby McFerrin “Don’t Worry Be Happy”. A dir poco curioso…

“Il mio spirito ha lasciato il corpo fisico”, spiega il pastore Gerald Johnson ai suoi utenti. “La prima impressione è stata immediatamente seguita da un movimento discendente”.

Oltre a sentire canzoni malefiche (il predicatore invita a non prestare orecchio alla musica da classifica ma a dedicarsi all’ascolto di inni), negli ambienti infernali Gerald Johnson racconta di aver visto un uomo completamente ustionato trascinato a quattro zampe da un demone, come fosse un cane al guinzaglio. “Le cose che ho visto erano indescrivibili”, assicura il pastore che non augurerebbe neppure al suo peggior nemico l’esperienza vissuta al centro della Terra.