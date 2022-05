Se qualche volta ti è capitato di avere difficoltà nel mettere a fuoco gli oggetti, a distinguere i loro colori e i loro particolari, potresti aver sofferto di vista annebbiata.

Il temporaneo annebbiamento della vista che puoi percepire da un occhio o anche da entrambi è uno dei più comuni problemi al tuo sistema visivo, può avere diverse possibili cause d’origine.

L’astenopia, o stanchezza oculare è un disturbo che si manifesta con annebbiamento visivo, bruciore, gonfiore, sonnolenza.

Le cause possono essere legate a piccole alterazioni della capacità visiva, all’uso prolungato di schermi e computer, all’esposizione a luci fredde e radiazioni solari, ma anche, più spesso di quanto non si pensi, a fattori di stress come lunghi viaggi con cambio di clima e di fuso orario, convalescenze, allattamento, e depressioni.

Forme di astenopia sono spesso dovute a un’alimentazione scorretta o carente di vari fattori nutrizionali, come può accadere quando si seguono diete “fai-da-te”, o all’uso farmaci dimagranti che riducono i livelli di potassio e magnesio,

Rimedi naturali per gli occhi stanchi

Se la stanchezza oculare persiste è bene assumere integratori anti stanchezza, come il succo fresco di mirtillo: contiene antocianosidi, agenti antiossidanti che combattono la stanchezza oculare e il gonfiore.

Se ne bevono 2 misurini al giorno, prima dei pasti, per cicli di 1-2 mesi ripetibili più volte l’anno. Molto importante è anche bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, soprattutto fuori pasto, per combattere la disidratazione e diluire le tossine che favoriscono l’affaticamento oculare. Contro gli occhi stanchi è utile usare un collirioalfiordaliso e applicare un impacco decongestionante: inzuppa 2 bustine di tè verde in acqua di rose fredda, sdraiati e applicale sulle palpebre per 15 minuti.

La ginnastica oculare che rafforza gli occhi e migliora la vista

Sguardi laterali Da sdraiati, iniziate a ruotare gli occhi da destra a sinistra cercando di andare il più lontano possibile lateralmente, sia a occhi chiusi (per alcuni minuti), sia a occhi aperti.

Da sdraiati, iniziate a ruotare gli occhi da destra a sinistra cercando di andare il più lontano possibile lateralmente, sia a occhi chiusi (per alcuni minuti), sia a occhi aperti. Rotazione Sempre da sdraiati, cercate di far percorrere agli occhi una circonferenza che da destra in senso antiorario va verso il soffitto, poi a sinistra e poi verso il basso, per tornare a destra. Cercate di “forzare” l’occhio nelle direzioni verso cui fa più fatica, poi eseguite l’esercizio in senso orario.

Sempre da sdraiati, cercate di far percorrere agli occhi una circonferenza che da destra in senso antiorario va verso il soffitto, poi a sinistra e poi verso il basso, per tornare a destra. Cercate di “forzare” l’occhio nelle direzioni verso cui fa più fatica, poi eseguite l’esercizio in senso orario. Massaggio Con i polpastrelli massaggiate gli occhi delicatamente, sfiorando con lenti movimenti circolari sopracciglia, palpebre e la zona sotto gli occhi. Così si allentano le tensioni.

Con i polpastrelli massaggiate gli occhi delicatamente, sfiorando con lenti movimenti circolari sopracciglia, palpebre e la zona sotto gli occhi. Così si allentano le tensioni. Le immagini rilassanti Per terminare la “ginnastica oculare”, restando in posizione sdraiata o, se preferite, da seduti, cercate di “vedere” a occhi chiusi linee curve, onde, figure, immagini statiche e in movimento; seguite idealmente con lo sguardo queste forme per 5 minuti prima di aprire gli occhi

Occorre ripeterli ogni giorno, mattina e sera.