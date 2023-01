La carenza di vitamina B12 è una condizione spesso non diagnosticata che quasi sempre causa depressione e ansia

La vitamina B12 (cobalamina) è una vitamina essenziale che si trova nei prodotti animali come carne, pesce e uova e che aiuta l’organismo a produrre globuli rossi. Si trova anche in alcuni alimenti come i cereali o il latte arricchiti; in alcuni integratori; in alcuni probiotici; nei cereali arricchiti; nei fiocchi di lievito alimentare; nei fagioli di soia fermentati; negli estratti di lievito di birra in compresse e capsule.

La vitamina B12 si trova nei prodotti animali, ma è disponibile anche in alimenti fortificati come l’estratto di lievito e il lievito alimentare. Si può trovare in alcuni alimenti vegetali come il tempeh, ma non necessariamente come quantità significativa della dieta complessiva. Se si segue una dieta vegana o vegetariana che non include prodotti di origine animale (come le uova), potrebbe essere necessario assumere integratori per soddisfare il fabbisogno di vitamina B12.

La vitamina B12 si trova nella carne, nel pesce, nelle uova e nei prodotti caseari. La vitamina B12 non si trova negli alimenti vegetali. Non si trova nemmeno negli alimenti fortificati, come i cereali o lo yogurt, né si deve bere acqua che contiene vitamina B12, perché è presente a livelli molto bassi.

È importante assumere regolarmente la vitamina B12 per mantenere livelli adeguati.

La vitamina B12 è essenziale per una buona salute e si trova in molti alimenti, tra cui carne, pesce, uova, latte e cereali arricchiti. Se non si è sicuri che i livelli di vitamina B12 siano bassi o alti, è importante rivolgersi a un professionista.

La carenza di vitamina B12 può portare alla depressione perché influisce sul cervello influenzando l’umore e le emozioni.

Le persone che si espongono regolarmente alla luce del sole tendono ad avere tassi più bassi di depressione rispetto a coloro che non ricevono abbastanza luce solare o che non ne ricevono affatto (persone anziane). Ciò può essere dovuto al fatto che la produzione di vitamina D diminuisce con l’età, per cui gli anziani necessitano di una maggiore integrazione rispetto ai giovani.

Le persone con carenza di vitamina B12 tendono ad essere più soggette alla depressione.

La depressione è un problema comune e può essere difficile da trattare. Anche la carenza di vitamina B12 è comune. È importante ricordare che queste due condizioni sono strettamente collegate: le persone spesso depresse possono avere un rischio elevato di sviluppare una carenza di vitamina B12, e viceversa.

La vitamina B12 svolge un ruolo importante nelle funzioni cerebrali, compresa la regolazione dell’umore e la funzione cognitiva (memoria). La carenza di questo nutriente essenziale può causare sintomi di depressione come bassi livelli di energia, debolezza muscolare o intorpidimento delle gambe o delle braccia, alterazioni del ritmo del sonno, sensazione di irritabilità o ansia, mancanza di motivazione o incapacità di concentrarsi sui compiti da svolgere (il che potrebbe portare ad altri problemi come uno scarso rendimento sul lavoro).