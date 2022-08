Dall’inizio di giugno 2022 sono stati segnalati in diverse regioni italiane 230 casi e 13 decessi, rispetto ai 144 casi e 10 decessi al 9 agosto di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo. Il nostro Paese è uno dei più colpiti in Europa, in particolare l’Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Lombardia. Nella maggior parte dei casi l’infezione, che viene trasmessa all’uomo dalla puntura di zanzare infette, non dà sintomi ma in persone anziane o immunocompromesse può dare origine a malattia grave.

Cos’è l’infezione da West Nile Virus

Come descritto dall’ISS la febbre West Nile è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del genere Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. La trasmissione della malattia, infatti, non avviene da persona a persona, ma nella quasi totalità dei casi attraverso le punture di zanzare infette.

I sintomi

“La maggior parte delle persone infettate non ha sintomi. Possono comparire in alcuni casi e per qualche giorno:

mal di testa ;

; febbricola ;

; nausea ;

; vomito ;

; linfonodi ingrossati.

Tutti sintomi si risolvono spontaneamente”, spiega la professoressa Antonella Castagna, primario di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele .

I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette e comprendono:

febbre alta;

forti mal di testa;

debolezza muscolare;

disorientamento;

tremori;

disturbi alla vista;

torpore, convulsioni;

paralisi;

coma.

Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può causare un’encefalite letale.

La diagnosi

E’ importante considerare la possibilità di una diagnosi di West Nile in tutte le persone che, in particolare in estate e nelle aree endemiche, sviluppano febbre elevata e disturbi neurologici acuti, simili a quelli di una meningite o encefalite. Il sospetto diagnostico può essere confermato mediante la ricerca di anticorpi di Classe IgM nel siero o nel liquor cerebrospinale e la ricerca mediante PCR dell’RNA virale.

“Non esistono né vaccini né antivirali specifici per il trattamento del West Nile virus pertanto la prevenzione volta a ridurre il rischio di punture è l’arma più efficace che abbiamo” spiega la professoressa Castagna che al San Raffaele coordina anche un ambulatorio di Medicina Tropicale dei Viaggi e delle Migrazioni.

Raccomandazioni per ridurre il rischio di punture

Ecco alcune raccomandazioni per ridurre il rischio di punture: