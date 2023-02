WhatsApp ha rilasciato la sua ultima versione, una versione importante. Ecco alcuni dei principali cambiamenti da tenere d’occhio:

L’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha rilasciato una nuova funzione a sorpresa.

Il team di WhatsApp sta spingendo al massimo con il suo ultimo aggiornamento, che perfeziona una delle funzioni più popolari. Vediamo cosa sarà possibile fare!

Negli ultimi mesi WhatsApp ha aggiunto nuove funzionalità. La piattaforma, creata nel 2009 e a cui Meta si è unita cinque anni dopo, è in continuo aggiornamento.

In risposta alla concorrenza di app come Telegram, l’azienda ha introdotto una serie di innovazioni. Solo in Italia, all’inizio del 2022, gli utenti attivi di WhatsApp erano 33 milioni.

Se inizialmente attirava gli utenti per la sua capacità di scambiare messaggi di testo gratuitamente, ora WhatsApp vanta molte altre funzioni. L’ultima versione dell’applicazione include diverse nuove funzionalità, tra cui la possibilità di aggiungere didascalie quando si condividono documenti con i propri contatti.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento

Una delle novità è l’aumento del limite di caratteri per le descrizioni e gli argomenti delle conversazioni di gruppo. Sarà inoltre possibile creare avatar personalizzati (accedendo alla sezione Avatar dalle Impostazioni) da utilizzare come immagini del profilo o stiker.

Ma tra tutte le nuove funzioni di WhatsApp, quella che più ha entusiasmato gli utenti riguarda l’invio di immagini e video.

Il nuovo limite consente di inviare fino a 100 foto o video contemporaneamente (invece di 30): un miglioramento importante che renderà molto più semplice l’invio di più immagini.

Le buone notizie non finiscono qui: a differenza di altri aggiornamenti, le nuove funzionalità non sono state rilasciate in versione beta. Di solito, infatti, sono gli utenti Beta Tester a poter provare le funzionalità su cui gli sviluppatori stanno lavorando prima che entrino in produzione. L’aggiornamento è già stato lanciato sul Play Store, anche se i possessori di iPhone dovranno continuare a pazientare: non è ancora disponibile sull’App Store di Apple.