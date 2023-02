A partire dal 1° marzo, WhatsApp non funzionerà più su diversi telefoni. Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e i telefoni cellulari hanno svolto un ruolo particolarmente importante.

Al giorno d’oggi, gli smartphone sono diventati così potenti che gli utenti possono installarvi un’ampia gamma di applicazioni.

Dagli store digitali, infatti, si possono scaricare app per giocare, per modificare foto e creare collage, per lavorare (offline o online) e per tante altre attività. Ma quelle che continuano a riscuotere maggior successo sono le app di messaggistica istantanea, purché siano gratuite!

WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più popolare e diffusa al mondo.

WhatsApp non funzionerà più su 35 telefoni a partire dal 1 marzo

Come già accennato, la tecnologia è in continua evoluzione e questo include i telefoni cellulari e le relative applicazioni.

Il flusso costante di aggiornamenti per i telefoni cellulari, sia per il sistema che per le applicazioni, è ormai un dato di fatto per la maggior parte dei possessori di smartphone.

La lista degli smartphone coinvolti

Se possedete uno smartphone nuovo di zecca, non dovete preoccuparvi di perdere l’accesso ad alcune funzioni di WhatsApp. Ma se il vostro telefono rientra in una delle seguenti categorie – a partire dal 1° marzo – alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Vediamo adesso quali sono i dispositivi coinvolti:

Samsung Galaxy Trend Lite; Samsung Galaxy Ace 2; Samsung Galaxy Trend II; Samsung Galaxy Mini; Samsung Galaxy X2; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus L5 II; LG Optimus F5; LG Optimus L3 II; LG Optimus L7 II; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L7 Dual; LG Optimus F3; LG Optimus F3Q; LG Optimus L2 II; LG Optimus L4 II; LG Optimus F6; LG Lucid 2 e LG Optimus F7.

Altre marche coinvolte:

Huawei Ascend Compagnon; Huawei Ascend G740; Huawei Ascend D2; Sony Xperia M; Lenovo A820; ZTE V956-UMI X2; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand Memo; Wiko Cink Five; Wiko Darknight e Archos 53 Platinum. Per quanto riguarda gli Iphone, invece, i modelli interessati sono 6S; SE e 6S Plus.