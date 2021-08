Whatsapp, ecco come inviare foto e video che si autodistruggono

È arrivata una novità su una delle più usate app di messaggistica istantanea. Whatsapp ha introdotto una nuova funzione che permette di inviare file che scompaiono dopo essere stati visualizzati dal ricevente: l’opzione “visualizza una sola volta“. La tecnologia è già presente anche su altre applicazioni simili a quella di Zuckerberg. Presto sarà disponibile sui telefoni di tutti gli utenti Whatsapp che potranno inviare foto e video con questa particolare modalità.

Come funziona l’opzione Whatsapp “visualizza solo una volta”

I vantaggi della nuova funzione sono che le immagini o i video si cancellano automaticamente dalla memoria degli smartphone che li hanno ricevuti e così non si spreca spazio di archiviazione con foto che non verranno comunque mai più viste. Altro punto di forza è che chi riceve il contenuto non può salvarlo e condividerlo con altre persone. Sul proprio blog, Whatsapp ha spiegato le regole del funzionamento dell’opzione visualizza solo una volta:

I file non saranno salvati nella Galleria dello smartphone

dello smartphone Se si invia una foto o video visualizzabile solo una volta, non è possibile rivederla personalmente

personalmente Non si può salvare o condividere contenuti ricevuti con l’opzione “visualizza solo una volta”

o condividere contenuti ricevuti con l’opzione “visualizza solo una volta” Se si ha la conferma di lettura , il mittente può vedere se il destinatario ha visualizzato il file

, il mittente può vedere se il destinatario ha visualizzato il file Se il messaggio non viene aperto entro 14 giorni dall’invio, non sarà più disponibile e si cancellerà automaticamente

dall’invio, non sarà più disponibile e si cancellerà automaticamente L’opzione “visualizza una volta sola” deve essere selezionata manualmente

I file con la funzione attivata possono essere ripristinati dal backup se il messaggio non è ancora stato aperto, ma non è possibile il contrario

Chi riceve il contenuto con l’opzione “visualizza una volta sola” può comunque fare lo screenshot o registrare lo schermo, salvando ugualmente il file.

Come inviare foto e video che si autocancellano

La procedura per inviare file multimediali temporanei è abbastanza semplice e intuitiva.