Dimentichi spesso dove hai parcheggiato? Adesso non più! Parcheggiare la propria auto significa ricordarsi precisamente la posizione, ma quante volte ci è capitato di girare a vuoto per poi ritrovare l’auto solo dopo molto tempo?

Siamo turisti in una nuova città, passeggiamo la sera, o parcheggiamo di fretta e furia per arrivare puntuali ad un appuntamento e… come trovo la mia auto parcheggiata?

Grazie a WhatsApp, nella nuova versione dell’app, basterà aprire la chat con voi stessi e cliccare sulla graffetta, cliccare “Posizione” ed annotarvi la posizione esatta. Quando tornerete dalle vostre faccende vi basterà aprirla e il gioco è fatto!

In pratica, dopo aver parcheggiato la macchina, basterà auto-inviarsi la posizione e poi aprire il messaggio successivamente per poterla ritrovare facilmente.

Se, invece, non si vuole aprire la geolocalizzazione è possibile anche inviarsi un messaggio di testo con il numero del posto o, addirittura, fare una foto del parcheggio per avere un promemoria in futuro.