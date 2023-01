Gli utenti sono nel panico per la scomparsa dei messaggi e gli utenti di WhatsApp sono impazziti. Cosa sta succedendo? È un problema del sistema? Non pensavamo che fosse possibile far sparire i messaggi in WhatsApp, ma abbiamo scoperto che ci sbagliavamo!

Gli utenti sono impazziti, non sapendo più se è il loro telefono a fare le bizze o se WhatsApp è andato in crash, o se alla fine hanno inviato quel messaggio.

Nel 2023, sarà possibile utilizzare il proprio account app su più dispositivi contemporaneamente. Oltre a video, immagini, testi e link, presto sarà possibile caricare anche note vocali. Naturalmente, anche queste avranno una visibilità di 24 ore (il che significa che spariranno una volta terminato questo periodo).

WhatsApp sta entrando nel mondo dell’e-commerce introducendo i suoi utenti a un nuovo modo di fare acquisti e di pagare. Potrete selezionare i prodotti e completare l’acquisto senza dover aprire ulteriori pagine di lavoro utilizzando il catalogo fornito.

L’ultima opzione consente di modificare i messaggi inviati, in modo da correggere gli errori senza cancellarli del tutto. Dopo aver apportato la modifica, il destinatario riceverà un messaggio che lo informa che la sua chat è stata modificata.

WhatsApp, nuovi aggiornamenti

Alcuni utenti di WhatsApp sono entusiasti dei prossimi aggiornamenti che consentiranno di “cancellare” e poi ripristinare i messaggi.

Dopo tante richieste, proprio come per le immagini, anche il testo che si sta per inviare potrà scomparire dopo una manciata di secondi una volta letto. Questa nuova funzione si chiama View Once e servirà a proteggere ancora di più la privacy degli utenti, garantendo che non vengano esposti inavvertitamente per periodi più lunghi.

Non si sa quando tutte queste modifiche saranno disponibili, alcune già con i prossimi aggiornamenti e altre con quelli futuri. Quello che è certo è che appariranno nel corso del nuovo anno appena iniziato.