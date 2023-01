WhatsApp smetterà di funzionare su circa 50 modelli di smartphone. Chi possiede i dispositivi presenti nella lista, quindi, se vuole continuare a utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea deve provvedere con l’acquisto di un nuovo smartphone. Sono coinvolti sia gli iPhone che i device con sistema operativo Android.

Quando whatsapp smetterà di funzionare

WhatsApp smetterà di funzionare sui modelli di smartphone troppo obsoleti per poter supportare il nuovo aggiornamento previsto. Questa condizione non garantirebbe una fruizione sicura da parte degli utenti.

Si tratta degli smartphone Android che risalgono a più di 10 anni fa, che supportano “Ice Cream”, la versione 4.0 del sistema operativo, e dei dispositivi Apple non aggiornati oltre iOS 9.0.

“Per stare al passo con gli ultimi progressi tecnologici, smettiamo regolarmente di supportare i vecchi sistemi operativi per indirizzare le nostre risorse su quelli più recenti”, ha dichiarato Meta.

E infatti gli sviluppatori stanno lavorando a una nuova funzionalità: gli utenti potranno vedere i nuovi aggiornamenti disponibili e segnalarli nel caso in cui dovessero violare i termini di servizio e risultare sospetti.

Per verificare la versione del proprio sistema operativo è sufficiente andare nelle impostazioni del dispositivo e cercare la voce corrispondente. Non vi resta che sperare che il vostro dispositivo supporti tale configurazione.

Su quali smartphone whatsapp non si potrà più usare: l’elenco

Quindi diventa fondamentale sapere su quali dispositivi WhatsApp smetterà di funzionare dal 2023. In questo modo, si avrà il tempo di correre ai ripari. A meno che non si voglia rinunciare all’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ecco l’elenco:

Apple iPhone 5;

Apple iPhone 5c;

Archos 53 Platinum;

Grand S Flex ZTE;

Grand X Quad V987 ZTE;

HTC Desire 500;

Huawei Ascend D;

Huawei Ascend D1;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend P1;

Quad XL;

Lenovo A820;

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus 4X HD;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L7;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

LG Optimus Nitro HD;

Memo ZTE V956;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2;

Sony Xperia Arc S;

Sony Xperia miro;

Sony Xperia Neo L;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight ZT.

Per ulteriori informazioni e per maggiori dettagli in merito , potete fare riferimento al portale ufficiale di WhatsApp.