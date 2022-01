Lo zenzero è una pianta davvero magica, è di origine asiatica, ed è tuttora centrale nella medicina cinese e indiana, mentre in Occidente lo zenzero lo ritroviamo in diversi campi. Nell’industria alimentare, grazie all’olio essenziale che si ricava dalla pianta; nella farmaceutica, dove le sue proprietà sono considerate imperdibili; nella cucina, dove invece lo zenzero assume le sembianze di una spezia.

Sebbene qualcuno abbia iniziato a far caso all’esistenza dello zenzero soltanto quando se lo è trovato davanti fresco in una ciotolina al ristorante giapponese, questa radice vanta secoli e secoli di storia alle spalle: può essere (ed è stata) utilizzata in cucina in qualità di spezia, per esaltare i sapori delle pietanze; è stata utilizzata per le sue proprietà afrodisiache, antibiotiche, antinfiammatorie, perfino come antidoto naturale al morso dei serpenti. Enrico VIII la consigliò addirittura come rimedio contro la peste.

Una radice dalle proprietà miracolose, quasi magiche. Ma che cosa è superstizione, e che cosa è reale? Perché gli antichi attribuivano allo zenzero tutti questi benefici e, soprattutto, che cosa possiamo imparare da loro per utilizzarlo al meglio?

Lo zenzero contiene acqua, carboidrati, proteine, amminoacidi, diversi sali minerali tra cui manganese, calcio, fosforo, sodio, potassio, magnesio, ferro e zinco, vitamine del gruppo B, vitamina E e olio essenziale. Questa spezia gode di tantissime proprietà curative. Vediamo ora in dettaglio le sue caratteristiche.

Zenzero: ecco la dose giornaliera giusta e le controindicazioni

Per usufruire delle proprietà dello zenzero ci vogliono almeno 10g di radice fresca o 2g di polvere al dì. Si consiglia di non superare i 30-40g al giorno per evitare che, anziché eliminarli, provochi disturbi gastrici. Ricordiamo infine che il consumo quotidiano e/o in dosi elevate di zenzero non è indicato se si assumono farmaci anticoagulanti, in quanto ne potenzia l’azione.

Valori nutrizionali per 100g di zenzero fresco

Kcal 80 Carboidrati 17,7 g Proteine 1,8 g Grassi 0,75 g Fibre 2g

Zenzero e ricette: il suo uso in cucina

La radice fresca adoperata a crudo: insaporisce tutti i tipi di vivande, dal pesce alla carne, dai cereali alle verdure, dalla frutta ai dolci. Può essere grattugiata fino a ottenere una polvere, oppure tagliata a fettine sottili o a bastoncino. Aggiunta ai cibi grassi, limita l’assorbimento dei lipidi.

La radice fresca utilizzata in cottura: la si può unire ai cibi durante la cottura, anche al classico soffritto, ma così perde parte delle sue proprietà.

La radice essiccata e macinata: la si adopera negli impasti per i dolci, come i classici biscotti natalizi dei paesi del Nord Europa, oppure per insaporire le varie pietanze. Meglio aggiungerla al cibo già cotto o a fine cottura.

In India e in Cina, lo zenzero è ingrediente di numerosi condimenti per gustosi piatti di carne o pesce, per la preparazione di sciroppi, biscotti e bevande fermentate In India rientra nella composizione del curry (più correttamente masala), una miscela di spezie usata per insaporire il cibo.

Lo zenzero e alcuni suoi abbinamenti salutari e dimagranti

Il riso integrale lessato e saltato in padella con un filo d’olio, qualche fettina di zenzero e una cipollina tritata è anti gonfiori.

Se cuoci il pesce a vapore, poi servirlo in tavola condito con un filo d’olio e un po’ di zenzero fresco grattugiato. Se lo cuoci in padella, puoi unire la spezia a fine cottura. Così ottieni un piatto dimagrante.

Le proteine del tacchino contengono tutti gli aminoacidi essenziali in un mix ideale per nutrire i muscoli e bruciare più calorie. Assunte con lo zenzero, potenziano la loro azione dimagrante.

Le verdure lessate, al vapore o saltate in padella, possono essere arricchite con fettine di zenzero per aumentarne l’azione dimagrante e diuretica.

Antitumorale. Di recente un gruppo di ricercatori del Hormel Institute (Università del Minnesota) ha messo in evidenza proprietà antitumorali di questa spezia nei casi di carcinomi del colon-retto: assumere zenzero ogni giorno infatti, avrebbe una funzione protettiva contro i tumori del colon retto. Ann Bode, il ricercatore a capo dello studio, ha dichiarato: “alle piante della famiglia dello zenzero sono attribuiti poteri preventivi e terapeutici, oltre a un’attività anti-cancro“.

Zenzero contro la nausea. Grazie alle sue proprietà, lo zenzero è usato tradizionalmente come digestivo e amaro-tonico. Studi scientifici hanno dimostrato una reale efficacia dello zenzero contro la nausea, in particolare è molto apprezzato in caso di nausea da gravidanza, mal d’auto e mal di mare. In particolare un infuso prearato con 5 grammi di radice di zenzero in 1/2 litro d’acqua o la radice da masticare risulta assai efficace contro la nausea. Zenzero per il benessere dello stomaco Lo zenzero fa bene a tutto l’apparato digerente ed è molto utile anche contro la gastrite e ulcere intestinali. I principi attivi dello zenzero infatti sono molto efficaci contro l’Helicobacter pylori, il batterio responsabile proprio delle ulcere allo stomaco. Inoltre lo zenzero stimola la digestione, combatte la diarrea e aiuta l’eliminazione dei gas intestinali.

In caso di stati influenzali. Stimolante del sistema immunitario lo zenzero è da millenni utilizzato dalle popolazioni asiatiche per combattere raffreddore e febbre. È anche un valido aiuto contro tosse e catarro. Grazie alle sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie inoltre, lo zenzero è di grande aiuto anche in caso di infammazioni alla gola (faringite, laringite, ecc..).

Antinfiammatorio e analgesico. Recenti studi hanno dimostrato che lo zenzero, grazie alle sue spiccate proprietà antinfiammatorie, allevia il mal di testa, riduce efficacemente i dolori articolari e muscolari e allevia le infiammazioni di stomaco ed esofago.

Zenzero: alleato del cuore. Il rizoma di zenzero è un buon anticoagulante e come tale contribuisce a ridurre la formazione di coauguli nelle arterie, abbassa i livelli di colesterolo nel sangue e, secondo alcuni studi scientifici, lo zenzero diminuisce la pressione sanguigna. Quest’ultimo aspetto tuttavia è ancora oggetto di discussione, pertanto è meglio parlarne con il medico per valutare con lui la possibilità di usare questa spezia qualora si soffra di disturbi alla pressione. Inoltre bisogna stare attenti alle interazioni con altri prodotti che rendono il sangue più fluido, come l’aspirina ed il coumadin.

Qualche consiglio su come utilizzare lo zenzero. Utilizzare lo Zenzero in cucina Di questa pianta si utilizza in cucina il rizoma (chiamato anche radice), spesso grattugiato o ridotto in polvere. Questa spezia dal sapore delizioso e leggermente piccante, si utilizza nei piatti a base di carne, pesce e verdure. Inoltre è molto utilizzato per preparare torte e biscotti (specie quelli natalizi). Con lo zenzero (fresco o secco) si può preparare un ottimo decotto dalle proprietà digestive. Talvolta vengono usati anche i germogli, le foglie e le infiorescenze che si possono consumare crudi o cotti. Il Ginger si usa fresco o essiccato, sia a pezzi che ridotto in polvere da usare su numerose preparazioni culinarie.

Utilizzare lo zenzero a scopo terapeutico: quanto usarne?. Per beneficiare delle proprietà dello zenzero si può utilizzare un infuso preparato con 1 grammo di rizoma secco (oppure 10 grammi fresco) posto in una tazza d’acqua bollente, sottoforma di polvere (1 gr circa) da mescolare con un bicchiere di acqua calda, sotto forma di capsule, estratto liquido o secco da assumere secondo le modalità riportate sulla confezione. Un pezzetto di radice fresca o secca si può masticare all’occorrenza in caso di dolori intestinali, nausea o crampi allo stomaco. Generalmente si consiglia di non assumere più di 15/20 grammi di rizoma fresco o 3/4 gr di radice secca o polvere per evitare l’insorgere di fastidiosi disturbi intestinali. Infine in commercio vi è anche l’olio essenziale di zenzero, da diffondere nell’aria o da utilizzare per via cutanea.

Controindicazioni, effetti collaterali e interazioni dello zenzero. Controindicazioni dello zenzero e quando è meglio non assumerlo. Sebbene sia utile in caso di nausee, consultare il medico prima di utilizzare lo zenzero in gravidanza. Evitare l’assunzione in caso di allergia a uno o più componenti presenti. L’allergia allo zenzero si nota con la comparsa di rossori sulla pelle ed eruzioni cutanee. Inoltre è bene non abusare di zenzero: l’uso massiccio di zenzero infatti può provocare gastrite, ulcere e gonfiori intestinali invece che curarli. Evitare l’uso dello zenzero in contemporanea a farmaci antinfiammatori e ipotensivi. Dato il suo effetto fluidificante del sangue, si consiglia sempre di consultare il medico prima di fare uso di zenzero nel caso in cui si assumono farmaci antiaggreganti e anticoagulanti (Coumadin, Cardioaspirina, ecc…).