Lo zenzero è una pianta le cui radici sono state a lungo utilizzate nella medicina asiatica e mediorientale. È diventato anche un ingrediente importante per gli chef che lavorano nelle cucine occidentali.

Nell’industria alimentare, l’olio essenziale di zenzero è un prodotto di base. In campo farmaceutico si è dimostrato utile e in cucina le sue proprietà come spezia sono ben sfruttate.

Anche se la gente ha iniziato a notare l’esistenza dello zenzero solo quando è stato presentato fresco in una piccola ciotola in un ristorante giapponese, questa radice ha secoli di storia alle spalle.

Per secoli è stata utilizzata per le sue proprietà afrodisiache e antibiotiche. È anche un agente antinfiammatorio e un tempo Enrico VIII lo considerava un antidoto naturale contro la peste.

Una radice dalle proprietà miracolose, quasi magiche. Ma cosa è superstizione e cosa è reale? Perché gli antichi attribuivano allo zenzero tutti questi benefici e, soprattutto, che cosa possiamo imparare da loro per utilizzarlo al meglio?

Lo zenzero contiene acqua, carboidrati, proteine e aminoacidi; minerali, tra cui manganese, calcio, fosforo, sodio, potassio, magnesio, ferro, zinco, e anche vitamine del gruppo B. Esaminiamo alcuni modi in cui questa spezia può aiutarci.

Zenzero: ecco la dose giornaliera giusta e le controindicazioni

Per sfruttare le proprietà medicinali dello zenzero, è bene consumare almeno 10 g di radice fresca o 2 g di polvere al giorno.

Si raccomanda di non superare i 30-40 g al giorno per evitare disturbi gastrici. Inoltre, ricordiamo che il consumo di zenzero in dosi giornaliere o elevate non è indicato se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti: ne potenzierebbe l’azione.

Valori nutrizionali per 100g di zenzero fresco

Kcal 80 Carboidrati 17,7 g Proteine 1,8 g Grassi 0,75 g Fibre 2g

Che sapore ha lo zenzero

Il profumo dello zenzero fresco è simile a quello del limone, ma il sapore è pungente e quasi piccante. Infatti, viene spesso utilizzato nei biscotti natalizi del Nord Europa per la sua capacità di conferire un profumo leggermente pungente ai prodotti da forno.

Lo zenzero conferisce un sapore speziato e aromatico a molto piatti, tuttavia il suo sapore cambia in base a come si taglia.

Zenzero e ricette: il suo uso in cucina

La radice fresca adoperata a crudo: iPuò essere utilizzato per preparare qualsiasi tipo di alimento, dal pesce alla carne, dai cereali alle verdure, dalla frutta ai dessert. Di solito viene grattugiato o tagliato a fette sottili quando viene aggiunto ai cibi grassi per limitarne l’assorbimento dei lipidi.

La radice fresca utilizzata in cottura: la si può unire ai cibi durante la cottura, anche al classico soffritto, ma così perde parte delle sue proprietà.

La radice essiccata e macinata può essere utilizzata negli impasti dei dolci, come i classici biscotti natalizi, o per insaporire vari piatti. È preferibile aggiungerla a fine cottura.

In India, lo zenzero è un ingrediente di molti piatti a base di carne e pesce e di bevande fermentate. In Cina fa parte della composizione del curry, una miscela di spezie che conferisce al cibo un sapore particolare.

Lo zenzero e alcuni suoi abbinamenti salutari e dimagranti

Il riso integrale lessato e saltato in padella con un filo d’olio, qualche fettina di zenzero e una cipollina tritata è anti gonfiori.

Se cuoci il pesce a vapore, poi servirlo in tavola condito con un filo d’olio e un po’ di zenzero fresco grattugiato. Se lo cuoci in padella, puoi unire la spezia a fine cottura. Così ottieni un piatto dimagrante.

Le proteine del tacchino contengono tutti gli aminoacidi essenziali in un mix ideale per nutrire i muscoli e bruciare più calorie. Assunte con lo zenzero, potenziano la loro azione dimagrante.

Le verdure lessate, al vapore o saltate in padella, possono essere arricchite con fettine di zenzero per aumentarne l’azione dimagrante e diuretica.

Antitumorale

I ricercatori dell’Hormel Institute (Università del Minnesota) hanno recentemente evidenziato le proprietà anticancro di questa spezia: infatti, l’assunzione quotidiana di zenzero avrebbe una funzione protettiva contro i tumori del colon-retto.

La ricercatrice principale dello studio, Ann Bode, ha dichiarato che “alle piante della famiglia dello zenzero vengono attribuiti poteri preventivi e terapeutici, nonché attività anticancro”.

Zenzero contro la nausea

L’uso dello zenzero come digestivo e rimedio anti-nausea risale a secoli fa. Alcuni studi hanno dimostrato che è efficace contro la nausea, in particolare nelle donne in gravidanza che soffrono di nausea mattutina o di mal d’auto.

In particolare, un infuso allo zenzero preparato con 5 grammi di radice fresca o essiccata per mezzo litro d’acqua è un trattamento molto efficace per le nausee mattutine.

Zenzero per il benessere dello stomaco

Lo zenzero è stato ampiamente utilizzato come erba medicinale per secoli. È efficace contro la gastrite, o infiammazione del rivestimento dello stomaco, e aiuta a curare le ulcere attaccando l’Helicobater pylori (H.p.), batterio responsabile di molti casi di ulcera peptica.

Inoltre, lo zenzero può aiutare a facilitare la digestione e a combattere la diarrea eliminando i gas intestinali.

Zenzero e dolori mestruali

La dismenorrea, il fastidioso dolore addominale associato alle mestruazioni, è significativamente più grave dei crampi tradizionali ed è particolarmente fastidiosa tra le ragazze adolescenti.

Diversi studi, soprattutto statunitensi, hanno dimostrato che questa spezia può essere un rimedio efficace per questi problemi. Infatti, lo zenzero è in grado di agire come antidolorifico.

In caso di stati influenzali

Lo zenzero è stato usato per secoli dalle popolazioni asiatiche per combattere raffreddori e febbri. È anche utile per trattare la tosse e il catarro.

Oltre alle sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie, lo zenzero è un potente rimedio per le infiammazioni della gola (faringite, laringite).

Antinfiammatorio e analgesico

Lo zenzero, che ha forti proprietà antinfiammatorie, è usato per trattare il mal di testa e alleviare il dolore alle articolazioni. Allevia anche il mal di stomaco e la stitichezza causata da infiammazioni del tratto gastrointestinale.

Zenzero: alleato del cuore

Lo zenzero è ritenuto un anticoagulante naturale e, secondo alcuni studi, ha dimostrato di ridurre i livelli di colesterolo. Può anche ridurre la pressione sanguigna.

Quest’ultimo aspetto, tuttavia, è ancora oggetto di dibattito, per cui è meglio parlare con il proprio medico dell’uso di questa spezia se si hanno problemi di pressione sanguigna.

E’ necessario prestare attenzione alla combinazione di farmaci anticoagulanti, come l’aspirina e il coumadin.

Qualche consiglio su come utilizzare lo zenzero

Lo zenzero è una pianta il cui rizoma, o radice, viene utilizzato in cucina. Questa spezia, dal sapore delizioso e leggermente piccante, può essere grattugiata o macinata in polvere e aggiunta a piatti di carne, pesce o verdure.

Lo zenzero è ampiamente utilizzato per preparare dolci e biscotti (soprattutto durante il periodo natalizio). Lo zenzero fresco o essiccato costituisce un eccellente decotto che può lenire i problemi digestivi. Le foglie, i germogli e persino le infiorescenze sono commestibili, e a volte anche cotte.

Controindicazioni dello zenzero

È meglio non consumare più di 2 grammi di zenzero al giorno, poiché ciò può provocare gonfiore di stomaco, bruciore e persino stitichezza.

Consultare il medico prima dell’uso in caso di gravidanza. Inoltre, poiché alcuni ingredienti influiscono sulla circolazione sanguigna e sulla frequenza cardiaca, è importante consultare un medico se si soffre di ipertensione o di altre patologie cardiovascolari.