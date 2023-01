Il Muscovado è uno zucchero di canna integrale con una tipica consistenza granulosa e un colore scuro dovuto all’elevata quantità di melassa. È più appiccicoso dello zucchero bianco e degli zuccheri di canna “normali”.

Il muscovado è un tipo di zucchero naturale ottenuto dal succo di canna da zucchero grezzo e non raffinato. La maggior parte proviene da India, Colombia e Pakistan: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul muscovado!

Il termine muscovado, utilizzato per indicare lo zucchero di canna integrale, secondo alcuni etimologi deriva dal portoghese “açúcar mascavado”, che significa “zucchero non raffinato”.

Proprietà

Lo zucchero Muscovado contiene circa 380 calorie per 100 grammi e ha anche un moderato contenuto di sali minerali.

Lo zucchero viene spesso descritto come un’alternativa più salutare rispetto ad altri dolcificanti, ma si tratta più di dicerie che di fatti.

Le proprietà della melassa di canna da zucchero sono simili a quelle di altri tipi di zucchero. Tuttavia, la presenza di melassa determina un gusto più aromatico e speziato rispetto ai sapori più sottili di altri zuccheri.

Lo zucchero muscovado è meno raffinato

A differenza dello zucchero bianco, che è stato privato di tutti i suoi nutrienti durante la lavorazione, il muscovado conserva la melassa e altri minerali in tracce.

Anche se è una scelta migliore rispetto zucchero raffinato, non bisogna abusarne: gli zuccheri aggiunti come il muscovado possono avere conseguenze negative sulla salute. Meglio non superare i 25 grammi al giorno, salvo casi particolari in cui sia necessario ridurne ulteriormente il consumo.