La zuppa depurativa lenticchie rosse curcuma e zenzero, è un toccasana per il benessere di tutto l’organismo. Vi farà sentire leggeri e sazi in poche calorie. Provatela!

Ingredienti

3 CAROTE

1 CIPOLLA

1 GAMBO DI SEDANO

250 G DI LENTICCHIE ROSSE DECORTICATE

5 BICCHIERI DI ACQUA

3 CUCCHIAINI DI CURCUMA

20 G DI ZENZERO GRATTUGIATO

ERBETTE AROMATICHE A PIACERE

Preparazione

Prima di cominciare con la vostra zuppa, lasciate in ammollo le lenticchie per un paio d’ore. Iniziate con il pulire, pelare e tagliare cipolla, carote e sedano grossolanamente. Versate il tutto in una pentola, aggiungete l’acqua, del sale grosso e bollite per 40 minuti. Aggiungete le lenticchie reidratate, coprite e lasciate cuocere per altri 30 minuti a fuoco moderato.



Verificate la cottura delle lenticchie: se pronte, frullate il contenuto della pentola con un mixer a immersione, aggiungete lo zenzero grattugiato, speziate con curcuma ed erbette aromatiche a vostro piacere. Mescolate bene e servite la zuppa ben calda.