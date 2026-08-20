Cagnolina di 16 anni rubata e ritrovata sana e salva dopo inseguimento

Cagnolina di 16 anni abbandonata dopo furto, ritrovata grazie a residente

Una cagnolina di 16 anni, Fiona, è stata rubata durante un’intrusione in casa a Berlin, nel Vermont, e successivamente ritrovata sana e salva dopo un’esperienza traumatica. La famiglia, composta da Alex e Kaylin Hunkins, si trovava a New York quando hanno visto le immagini registrate dalla videocamera del campanello: una donna era entrata nell’abitazione e, poco dopo, era uscita portando con sé Fiona. L’evento ha scatenato un’ondata di preoccupazione e una ricerca intensa, culminata in un inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine. La donna, che aveva rubato la cagnolina, è stata arrestata e dovrà rispondere delle accuse formulate dalle autorità.

La cagnolina rubata e la ricerca disperata

Fiona, una meticcia di 16 anni, incrocio tra Pitbull e Labrador, era abituata alla sua casa, alle sue persone e alla sua quotidianità. Trovarsi improvvisamente nelle mani di una sconosciuta e lontana da ogni punto di riferimento rappresentava un motivo di forte preoccupazione. La donna, entrata attraverso una porta rimasta aperta, non si è limitata a prendere alcuni oggetti, ma ha portato via anche Fiona. Alex e Kaylin hanno potuto seguire parte dell’accaduto a distanza attraverso le telecamere di sicurezza. La preoccupazione principale era una sola: riportare Fiona a casa.

La donna ha salito un’automobile e ha iniziato a allontanarsi con la cagnolina. Dopo che la donna ha salito un’automobile parcheggiata nelle vicinanze e ha iniziato a allontanarsi con la cagnolina, è iniziata la ricerca. Gli agenti delle forze dell’ordine sono riusciti a individuare la sospettata e si sono messi sulle sue tracce. La situazione si è trasformata in un inseguimento, proseguito anche lungo una strada sterrata. Durante la fuga, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. È in questa fase della vicenda che Fiona sarebbe stata lasciata davanti a un’abitazione.

Un gesto di gentilezza in un momento di crisi

Il rapimento era terminato, ma per una cagnolina di 16 anni il pericolo non poteva ancora considerarsi completamente superato. Fortunatamente, qualcuno si è accorto della sua presenza. Un residente della zona ha trovato Fiona mentre cercava riparo dal sole sul portico della propria abitazione. Vedendo la cagnolina sola, ha deciso di occuparsi immediatamente di lei, offrendole acqua e qualcosa da mangiare. Secondo quanto successivamente raccontato dalla proprietaria, Fiona avrebbe ricevuto anche una scatoletta di tonno.

Il gesto del residente ha salvato la vita di Fiona. Un gesto semplice, ma prezioso in un momento particolarmente delicato: dopo essere stata sottratta alla sua casa e abbandonata in un luogo sconosciuto, la cagnolina aveva finalmente trovato qualcuno disposto a proteggerla nell’attesa che potesse tornare dalla sua famiglia. La notizia che Alex e Kaylin aspettavano è infine arrivata: Fiona era stata ritrovata ed era al sicuro. Dopo ore di paura, la cagnolina è stata riconsegnata ai suoi umani. Nonostante l’età avanzata e la disavventura vissuta, Fiona stava bene e ha potuto finalmente fare ritorno nel luogo in cui aveva trascorso la sua vita. Nel frattempo, secondo quanto riferito dalle autorità, la donna sospettata di averla portata via sarebbe stata rintracciata e arrestata nei pressi dell’abitazione della famiglia, dove sarebbe tornata nel tentativo di recuperare l’auto.