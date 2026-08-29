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Milka, la cagnolona abbandonata in una scatola, oggi pesa 40 chili e si gode la piscina

Una cagnolona abbandonata in una scatola a due mesi oggi pesa 40 chili e vive circondata dall’amore.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 29 agosto 2026
Milka, la cagnolona abbandonata in una scatola, oggi pesa 40 chili e si gode la piscina
Una cagnolona abbandonata in una scatola si gode la piscina con i suoi umani
Una cagnolona abbandonata in una scatola si gode la piscina con i suoi umani

Milka, una cagnolona abbandonata in una scatola quando aveva appena due mesi, oggi pesa 40 chili e vive circondata dall’amore. La sua storia, raccontata con affetto e ironia, mostra come un’adozione possa cambiare radicalmente la vita di un animale. Abbandonata in Brasile nel 2021, Milka è stata trovata da Giullia Samarco e Filippo D’Angelo, che hanno deciso di adottarla e offrirle una vera famiglia. Oggi, con un corpo robusto e una presenza notevole, Milka si gode persino la piscina, accompagnata da un video che mostra la sua felicità e la sua determinazione a non rinunciare alle comodità.

Una crescita sorprendente e un’identità non modificata

Milka, incrocio tra un Fila Brasileiro e un Alano, ha ereditato zampe lunghe e un corpo robusto. Nonostante il peso e l’altezza, continua a comportarsi come una piccola cucciola, cercando costantemente il contatto con i suoi umani. La famiglia racconta con affetto e ironia la sua determinazione a non arrendersi: «Immaginate se mi fossi arresa la prima volta che mi hanno detto di alzarmi dal letto e dal divano». La sua crescita fisica, pur notevole, non ha modificato la sua natura: Milka ama dormire accanto ai suoi umani e occupa una buona parte del materasso, come se fosse un membro della famiglia.

Un video che racconta la sua rinascita

Un video realizzato in piscina mostra quanto sia cambiata la vita di Milka. La cagnolona si trova comodamente tra le braccia di Filippo, indossa un paio di occhiali da sole e si gode l’acqua con assoluta tranquillità. La scena, accompagnata da un messaggio indirizzato a chi l’aveva abbandonata nel 2021, è un chiaro esempio di come l’adozione responsabile possa trasformare il destino di un animale abbandonato. «Questo video è per voi che mi avete abbandonato nel 2021. Spero che stiate bene», scrive Milka, aggiungendo con ironia: «Perché io sto benissimo».

La sua storia rappresenta la possibilità di rinascita offerta dall’adozione responsabile. Da una scatola di cartone a una casa piena d’amore, il suo percorso ricorda quanto la presenza di persone premurose possa trasformare completamente il destino di un animale abbandonato. Milka ha trovato sicurezza, affetto e una famiglia pronta a trattarla come una principessa, anche quando pretende di stare in braccio nonostante i suoi 40 chili.

La sua determinazione a non rinunciare alle comodità è diventata un simbolo di resilienza. Milka, pur essendo una cagnolona di grandi dimensioni, continua a cercare il contatto con i suoi umani, come se fosse ancora una cucciola. La sua vita, oggi, è un esempio di come l’amore e la cura possano trasformare un destino difficile in una storia di successo. La sua crescita, pur notevole, non ha modificato la sua natura: Milka è sempre stata una cucciola che cerca il calore e la compagnia dei suoi umani. La sua storia non è solo un racconto di crescita, ma anche una testimonianza di come l’adozione responsabile possa cambiare la vita di un animale abbandonato. Milka, oggi, vive in una casa piena d’amore, con un’identità forte e una personalità unica. La sua vita, oggi, è un esempio di come l’amore possa trasformare un destino difficile in una storia di successo.

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Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

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