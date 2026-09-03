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Una madre cane ferita da un proiettile ha dato alla luce cinque cuccioli in mezzo alla strada

Una madre cane ferita da un proiettile ha dato alla luce cinque cuccioli in mezzo alla strada.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 3 settembre 2026
Una madre cane ferita da un proiettile ha dato alla luce cinque cuccioli in mezzo alla strada
Una madre cane ferita e i suoi cuccioli sono stati trovati vicino a una strada rurale in Ohio
Una madre cane ferita e i suoi cuccioli sono stati trovati vicino a una strada rurale in Ohio

Una madre cane ferita da un proiettile ha dato alla luce cinque cuccioli in mezzo alla strada

Una madre cane è stata trovata ferita da un proiettile vicino a una strada rurale in Ohio, dove aveva dato alla luce cinque cuccioli nonostante le sue gravi condizioni. I soccorritori hanno scoperto la situazione disperata in un momento di estrema vulnerabilità per la madre e i suoi piccoli. La donna, chiamata Mercy, era emacimata, sofferente e con ferite gravi al volto, ma aveva trovato la forza per dare alla luce i cuccioli e nutrirli mentre era in pericolo di vita.

Le ferite e la lotta per la vita

Gli esami radiografici hanno rivelato la gravità delle ferite: la madre aveva subito diversi colpi al volto, con frammenti di proiettile che avevano causato danni significativi. Alcuni ferimenti erano superficiali, ma uno in particolare era associato alle sue difficoltà respiratorie. I veterinari hanno scoperto che la situazione era così grave che la madre aveva potuto sopravvivere per giorni con ferite non curate, pur continuando a prendersi cura dei cuccioli. La madre aveva lottato per la vita nonostante le sue ferite gravi.

I soccorritori, arrivati in soccorso, hanno trovato la madre e i cuccioli in un ambiente estremamente difficile: i piccoli erano freddi, bagnati e coperti di placenta. La madre, pur essendo troppo debole per pulirli, aveva fatto del suo meglio per alleviarli. I tecnici veterinari hanno iniziato immediatamente a riscaldare e alimentare i cuccioli, mentre i medici si concentravano sulla stabilizzazione della madre. La sua forza materna era evidente nonostante la sua condizione critica.

Mercy è stata sottoposta a un trattamento intensivo: antibiotici, cortisone, farmaci per il dolore e fluidi intravenosi. Tuttavia, a causa dei farmaci, non poteva più allattare i cuccioli, quindi due tecnici veterinari hanno preso il loro posto per alimentarli. I piccoli, pur essendo molto fragili, hanno mostrato segni di miglioramento sotto la cura dei loro guardiani. Mentre i cuccioli crescono, Mercy ha ricevuto un intervento chirurgico per rimuovere i frammenti di proiettile accessibili, ma non tutti sono stati rimossi a causa dei rischi. La sua storia, pur dolorosa, è anche un simbolo di speranza. Nonostante le sofferenze, la madre cane ha dimostrato una forza inaudita, non solo per la sua sopravvivenza, ma anche per la sua capacità di proteggere i suoi cuccioli. Ora, mentre i piccoli ricevono cure costanti, Mercy ha finalmente la possibilità di riprendersi, con l’aiuto di chi ha risposto al suo grido di aiuto.

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Redazione Impronta Unika

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